Звезда «Друзей» Мэтт Леблан не говорил с отцом девять лет

https://static.news.ru/photo/1f975bfc-bca1-11eb-94eb-96000091f725_660.jpg Мэтт Леблан Фото: Armando Gallo/Arga Images/Global Look Press

Актёр Мэтт Леблан, известный зрителям по роли Джоуи Триббиани в сериале «Друзья», не говорил с отцом уже девять лет. Родитель знаменитости Пол Леблан признаётся, что сын намного сильнее привязан к матери, и даже называет его «маменькиным сынком», передаёт The Mirror.

По словам отца Мэтта, он неоднократно пытался связаться со звёздным наследником, но тот «игнорировал его сообщения». По данным издания, взрослые мужчины поссорились из-за мотоцикла.

Я живу без каких-либо контактов в течение девяти лет, и мне всё ещё трудно поверить в то, что произошло. Меня выгнали из дома из-за унизительного спора о деньгах и мотоцикле, — рассказал отец актёра.

Звезда «Друзей», однако, рассказывает эту историю совсем иначе. Представители Мэтта заявили, что тишина в общении связана с тем, что отец бросил их с матерью, когда Мэтт был ещё младенцем. Сообщается, что сейчас актёр не отказывает матери в финансовой поддержке, а вот отец, судя по всему, остался без процента от гонораров сына.

Я уже старик и живу на социальное обеспечение. Если бы не мои сбережения, я бы не смог выжить, — резюмировал Пол.

Ранее сообщалось, что стриминговый сервис HBO Max выпустил официальную версию трейлера спецэпизода сериала «Друзья». Сам выпуск выйдет в эфир 27 мая.