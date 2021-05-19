Опубликован официальный трейлер спецэпизода сериала «Друзья»

https://static.news.ru/photo/cb29fd70-b8dd-11eb-b626-96000091f725_660.jpg Фото: Кадр спецэпизода сериала "Друзья"

Стриминговый сервис HBO Max выпустил официальную версию трейлера спецэпизода сериала «Друзья». Сам выпуск выйдет в эфир 27 мая, до этого выходил тизер спецвыпуска «Друзья: Воссоединение», сообщает издание Rolling Stone.

В эпизоде спустя 17 лет соберутся все шесть главных героев ситкома, которых играют Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Мэтт Леблан, Мэттью Перри, Дэвид Швиммер и Лиза Кудроу, но на этот раз они будут играть самих себя. Герои вновь соберутся в павильоне, где десять лет шли съёмки сериала, они воссоединятся спустя 17 лет.

Новый эпизод будет не очередной серией, а разговорным шоу, в котором примут участие приглашённые знаменитости: Дэвид Бекхэм, Синди Кроуфорд, Риз Уизерспун и другие.

Сериал «Друзья» признан самым лучшим комедийным ситкомом за всю историю телевидения США. Он стал культовым и повлиял на английский язык, моду, музыку и даже потребление кофе. Фразы главных героев разошлись на цитаты и мемы.

Как сообщалось ранее, на стриминговой платформе HBO Max появился трейлер специального эпизода сериала «Друзья» (Friends). Никаких спойлеров фанаты, жаждущие подробностей, увидеть в нём не смогут.