«Женитьбу Фигаро» с Сергеем Лазаревым покажут на больших экранах России Спектакль театра Пушкина «Женитьба Фигаро» покажут в кинотеатрах по всей России

Фото: Пресс-служба Театра имени А.С.Пушкина

Сергей Лазарев

Спектакль театра имени А. С. Пушкина «Женитьба Фигаро» с певцом Сергеем Лазаревым в главной роли покажут в кинотеатрах 60 городов России. Премьера на большом экране состоится 27 марта в Москве. После этого постановка выйдет в федеральный прокат в других городах.

Режиссером постановки выступил Евгений Писарев. Роль Фигаро в спектакле уже долгое время исполняет Лазарев. Классическая комедия положений дополняется продуманными декорациями и костюмами героев.

В основе сюжета лежит одноименная пьеса Пьера Огюстена де Бомарше. Главный герой Фигаро терпит неудачи во всех своих творческих и общественных начинаниях. Ему приходится плести интриги, испытать предательство со стороны друга и пережить мнимую измену молодой жены.

Театр Пушкина ранее показал спектакль «Зойкина квартира» по одноименному произведению Михаила Булгакова на сцене Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова в Санкт-Петербурге. Режиссером постановки выступил заслуженный артист России Евгений Писарев. Он подчеркнул, что это первые гастроли с данным спектаклем.

До этого в театре имени Пушкина прошла церемония вручения памятных знаков Камерного театра. Награду получили актер и художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов, театральный режиссер Иван Поповски и актриса Виктория Исакова.