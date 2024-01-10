Театр Пушкина покажет «Зойкину квартиру» на сцене Петербурга

Фото: Пресс-служба Театра имени А.С. Пушкина

Театр имени А. С. Пушкина 19 и 20 января покажет спектакль «Зойкина квартира» по одноименному произведению Михаила Булгакова на сцене Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова в Санкт-Петербурге. Режиссером постановки выступил заслуженный артист России Евгений Писарев. Он подчеркнул, что это будут первые гастроли с данным спектаклем.

Это первые гастроли «Зойкиной квартиры» в Санкт-Петербурге, на легендарной сцене БДТ, и мы надеемся, что петербуржцы оценят нашу версию знаменитой пьесы Булгакова. На мой взгляд, драматургия Михаила Афанасьевича остро звучит в современной реальности: его героями часто становятся люди, утратившие почву под ногами, вынужденно простившиеся с прежней жизнью, — отметил Писарев.

Фото: Пресс-служба Театра имени А.С. Пушкина

Режиссер уточнил, что при постановке спектакля он обратился к жанру нуар-драмы. Действие пьесы разворачивается вокруг Зои Пельц, роль которой на сцене воплощает актриса Александра Урсуляк. Главная героиня мечтает уехать со своим возлюбленным, бывшим дворянином, в Париж. Чтобы заработать денег, они открывают публичный дом, замаскированный под элитное ателье. Зрители увидят историю о людях, чьи мечты разбиваются об обстоятельства реальности.

В театре имени Пушкина ранее прошла церемония вручения памятных знаков Камерного театра. Награду получили актер и художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов, театральный режиссер Иван Поповски и актриса Виктория Исакова.