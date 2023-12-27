Актрисе Исаковой вручили памятный знак Камерного театра

Фото: пресс-служба Театра им. А.С. Пушкина

В театре имени А. С. Пушкина прошла церемония вручения памятных знаков Камерного театра. Награду получили актер и художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов, театральный режиссер Иван Поповски и актриса Виктория Исакова. Артистка подчеркнула, что уже более 20 лет служит в театре Пушкина и гордится этим.

Уже более 20 лет я работаю в театре Пушкина, конечно, он стал для меня настоящим домом. И я ужасно горжусь, что я в этом театре, горжусь всеми нами, тем, что мы делаем, и тем, что раз за разом мы выпускаем потрясающие спектакли. Иногда даже думаю, как бы хотелось не так сильно и много работать, а потом понимаю: да без театра же нельзя, не получится, — отметила Исакова.

Награждение было приурочено ко дню рождению Камерного театра. Театр им. Пушкина учредил памятный знак, чтобы отдать дань уважения своему предшественнику. Награда ежегодно вручается выдающимся деятелям культуры. Сам знак изготовлен из ювелирной латуни с посеребрением по эскизу художника Павла Оринянского.

Ранее театр Пушкина представил новую постановку «Космос» режиссера Игоря Теплова с актрисой Викторией Исаковой в главной роли. Спектакль стал первой премьерой на основной сцене после ремонта. Художественный руководитель театра Евгений Писарев отметил, что это волнительное событие для всей труппы.