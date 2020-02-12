В Московском регионе открывается литературная резиденция «Мастерская Захара Прилепина», в рамках которой с марта июнь пройдут лекции, семинары и мастер-классы. Помимо занятий с участием писателя и других деятелей культуры и медиа, также планируются заочные занятия. Все они будут бесплатными.
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Кроме Захара Прилепина занятия будут проводить Михаил Елизаров, Сергей Шаргунов, Андрей Рубанов, Алексей Колобродов, Павел Басинский, Вадим Левенталь, Михаил Трофименков, Андрей Астварцатуров, Семён Пегов, Сергей Летов, Ольга Погодина-Кузмина, Олег Демидов и другие.
Согласитесь, трудно в одночасье превратить начинающего писателя в гения словесности, но обучить его сумме приемов и технологий — вполне возможно. По моему глубокому убеждению, современная отечественная культура остро нуждается в специалистах, подпадающих под англоязычное определение author — человек, который способен создавать не только стихи и романы, но документальные расследования, сценарии, ролики для Youtube, подкасты и т.д. — прокомментировал Захар Прилепин.
По словам писателя и общественного деятеля, в настоящее время востребованы люди, которые «умеют разложить свой творческий багаж на разные платформы, соответствующие современным медиа, синтезирующим разные форматы». Всё это не отрицает «качества письма», но вместе с ним участники творческой мастерской научатся владению самыми разными механизмами творческой и профессиональной самореализации.
Методологически мы не собираемся ограничивать преподавание только литературой/медиа. Нам видится крайне полезным приглашать в школу для проведения семинаров/мастер-классов топовых фотографов, дизайнеров, историков, социологов, режиссеров, продюсеров, издателей, — добавил Прилепин.
Чтобы попасть в число слушателей мастерской, необходимо пройти творческий отбор. В конкурсе могут принять участие авторы стихов, прозы и журналистских текстов в возрасте 18-35 лет.
Как писал NEWS.ru, в начале февраля учредительный съезд в Москве проголосовал за создание партии «За правду». Её учредителем избран писатель Захар Прилепин.
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