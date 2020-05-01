Waltzing Matilda: хор из Удмуртии записал видеоответ австралийскому хору

Академическая хоровая капелла Удмуртии на самоизоляции исполнила неофициальный гимн Австралии Waltzing Matilda. Так они решили поддержать коллег из ансамбля Dustyesky, которые ранее спели советскую песню «На поле танки грохотали».
Мы хотели поддержать всех жителей вашей замечательной страны! И хотим пожелать крепкого здоровья, вдохновения и любви! — сообщили в удмуртском хоре.
Видео с исполнением композиции «На поле танки грохотали»
Ранее NEWS.ru писал, что хор Шиллеровского института в Нью-Йорке исполнил советскую песню о войне «Три танкиста». Композицию они посвятили 75-й годовщине встречи советских и американских солдат на Эльбе.
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