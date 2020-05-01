Waltzing Matilda: хор из Удмуртии записал видеоответ австралийскому хору

Фото: Академическая хоровая капелла УР

Британский музыкант Том Йорк, известный как фронтмен группы Radiohead, представил новую песню. Она получила название Plasticine Figures.

Йорк стал гостем программы The Tonight Show Джимми Фэллона, который в настоящее время ведёт её дистанционно. Артист снял видео, на котором поёт под аккомпанемент фортепьяно, находясь дома в изоляции. Кроме...