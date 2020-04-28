Хор из США на самоизоляции спел советскую песню военных лет

https://static.news.ru/photo/94f39dd6-8960-11ea-8568-fa163e074e61_660.jpg Фото: youtube.com/channel/UCFU30dGHNhZ-hkh0R10LhLw

Хор Шиллеровского института в Нью-Йорке исполнил советскую песню о войне «Три танкиста». Артисты спели её, находясь в самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

Композицию они посвятили 75-й годовщине встречи советских и американских солдат на Эльбе, сообщает RT.

Композиция, написаная в 1939 году, стала неформальным гимном пограничных и танковых войск СССР и России. Впервые её исполнил Николай Крючков в фильме «Трактористы», который также вышел в 1939 году.

Как писал NEWS.ru, на Первом канале вышел многосерийный фильм «Джульбарс», рассказывающий о событиях Великой Отечественной войны. Режиссёром выступил Иван Шурховецкий.