Хор из США на самоизоляции спел советскую песню военных лет

Хор Шиллеровского института в Нью-Йорке исполнил советскую песню о войне «Три танкиста». Артисты спели её, находясь в самоизоляции из-за пандемии коронавируса.
Композицию они посвятили 75-й годовщине встречи советских и американских солдат на Эльбе,
Композиция, написаная в 1939 году, стала неформальным гимном пограничных и танковых войск СССР и России. Впервые её исполнил Николай Крючков в фильме «Трактористы», который также вышел в 1939 году.
Как писал NEWS.ru, на Первом канале вышел многосерийный фильм «Джульбарс», рассказывающий о событиях Великой Отечественной войны. Режиссёром выступил Иван Шурховецкий.
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