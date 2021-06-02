Вернуть, откуда взяли: Швыдкой рассказал о возвращении скифского золота

https://static.news.ru/photo/13290f8c-c3f4-11eb-963b-96000091f725_660.jpg Фото: Zamunu45/Wikimedia Commons

Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что процесс возвращения коллекции скифского золота из Нидерландов не останавливается. Об этом сообщает РИА Новости.

Идёт процесс. <...> Сегодня речь идёт о том, что его нужно вернуть, откуда взяли. И это находит отклик и у нидерландской стороны, и я надеюсь, что этот процесс кончится положительно, — подчеркнул Швыдкой.

Золотая коллекция из почти 2 тысяч артефактов была вывезена из четырёх крымских музеев на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года. Это было до того, как Крым воссоединился с Россией.

В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не возвращать скифское золото ни на Украину, ни в Крым. Там ждали решения компетентного судьи или соглашения между сторонами. Окружной суд Амстердама, рассматривающий дело с декабря 2016 года, окончательного решения ещё не принял.

Ранее стало известно, что в апреле 2021 года Апелляционный суд в Амстердаме снова начал рассматривать материалы дела о принадлежности коллекции скифского золота. Об этом рассказал директор крымского «Центрального музея Тавриды» Андрей Мальгин. По его мнению, на процессе, кроме представителей Киева, выступили представители музеев полуострова.