Скабеева показала, как рожает трансгендерная пара

Ведущая программы «60 минут» на «России 1» Ольга Скабеева опубликовала в Instagram неожиданное видео. Оператор запечатлел, как проходят роды у трансгендерной пары.
Телеведущая пояснила, что опубликованное ею видео — фрагмент документального фильма от звезды сериала «Друзья» Кортни Кокс.
*********** (Люди, чьё поведение идёт вразрез с общепринятой нормой. — NEWS.ru) делятся историей своего счастья и рассказывают про своё право рожать. Теперь вы точно видели всё, — подписала видео Скабеева.
В качестве «мамы» на видео выступает мужчина, находящийся в стадии трансгендерного перехода из женщины. Именно он производит на свет двух близнецов, роды проходят в установленном дома надувном бассейне при помощи повитухи. Кормит детей, судя по всему, «папа» — человек с женской грудью, похожий внешне на женщину, но говорящий о себе в мужском роде.
Ребёнок присосался к груди, но я не могу давать молоко. Но ничего страшного. Мы дополним питание смесями так, чтобы мой ребёнок получал необходимые вещества. Я полон надежд, — говорит «папа».
«Глава семьи» благодарит «супругу» за рождение младенца.
Я тоже люблю тебя, детка, — отвечает «муж».
Накануне ЕСПЧ обязал Россию признать и регистрировать однополые браки. Однако в Кремле заявили, что не намерены исполнять это требование. Резко против легализации однополых браков в России высказались многие известные люди: солист группы «Любэ» Николай Расторгуев, депутат Госдумы Виталий Милонов, телеведущий Алексей Пушков и др.