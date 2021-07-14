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Скабеева показала, как рожает трансгендерная пара

18:35, 14 июля 2021
Ольга Скабеева Ольга Скабеева Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
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Ведущая программы «60 минут» на «России 1» Ольга Скабеева опубликовала в Instagram неожиданное видео. Оператор запечатлел, как проходят роды у трансгендерной пары.

Телеведущая пояснила, что опубликованное ею видео — фрагмент документального фильма от звезды сериала «Друзья» Кортни Кокс.

*********** (Люди, чьё поведение идёт вразрез с общепринятой нормой. — NEWS.ru) делятся историей своего счастья и рассказывают про своё право рожать. Теперь вы точно видели всё, — подписала видео Скабеева.

В качестве «мамы» на видео выступает мужчина, находящийся в стадии трансгендерного перехода из женщины. Именно он производит на свет двух близнецов, роды проходят в установленном дома надувном бассейне при помощи повитухи. Кормит детей, судя по всему, «папа» — человек с женской грудью, похожий внешне на женщину, но говорящий о себе в мужском роде.

Ребёнок присосался к груди, но я не могу давать молоко. Но ничего страшного. Мы дополним питание смесями так, чтобы мой ребёнок получал необходимые вещества. Я полон надежд, — говорит «папа».

«Глава семьи» благодарит «супругу» за рождение младенца.

Я тоже люблю тебя, детка, — отвечает «муж».

Накануне ЕСПЧ обязал Россию признать и регистрировать однополые браки. Однако в Кремле заявили, что не намерены исполнять это требование. Резко против легализации однополых браков в России высказались многие известные люди: солист группы «Любэ» Николай Расторгуев, депутат Госдумы Виталий Милонов, телеведущий Алексей Пушков и др.

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