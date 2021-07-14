Скабеева показала, как рожает трансгендерная пара

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Тяжелобольная актриса Анастасия Заворотнюк переписала на свою мать дом в Новой Москве. Себе звезда сериала «Моя прекрасная няня» пока оставила несколько квартир в России и за рубежом, передаёт KP.RU.

Подробности судьбы недвижимости Анастасии изданию раскрыл режиссёр Анатолий Демидов. Он заявил: загородный дом Заворотнюк находится в деревне Крёкшино в Новой Москве. По его словам, актриса могла передать дом матери, чтобы...