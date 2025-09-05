Саммит ШОС — 2025
05 сентября 2025 в 14:36

Варшавер раскрыл подробности своей работы в новой должности

Глава «Ленкома» Варшавер заявил, что в новой должности помогает Берестову

Марк Варшавер Марк Варшавер Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Президент театра «Ленком» Марк Варшавер в беседе с NEWS.ru рассказал, что в новой должности помогает директору учреждения Дмитрию Берестову. По его словам, новый руководитель — талантливый человек, но ему не хватает опыта.

В этой должности я помогаю руководителю, директору театра — молодому человеку. Ему 38 лет. Безусловно, он талантливый человек. Все равно в этом возрасте не хватает опыта, не хватает каких-то вещей, которые появляются только через какие-то годы, когда человек набирается, как мы говорим, мяса. Мясо — это образ, показывающий чем человек владеет, демонстрирующий, что он профессионал высокого уровня, — поделился Варшавер.

Ранее президент «Ленкома» отмечал, что актеру Михаилу Ефремову будет непросто вернуться к театральной сцене. По его словам, в театре «Мастерская „12“ Никиты Михалкова», куда взяли артиста, ему предстоит крайне сложная адаптация. Он также назвал выдающимся актерский талант Ефремова, но подчеркнул, что не может судить о нем как о человеке, поскольку они не были близко знакомы.

