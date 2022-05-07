В Управделами президента России рассказали, какие картины висят в Кремле Пресс-секретарь Управделами президента заявила, что первый корпус Кремля украшают более 200 картин

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

В первом корпусе Кремля, где работает Владимир Путин, висят 202 работы российского художника-акварелиста Сергея Андрияки и его учеников, рассказала в беседе с РИА Новости пресс-секретарь Управделами президента РФ Елена Крылова. Глава государства лично знаком с художником. В 2019 году Андрияка был удостоен ордена Александра Невского.

Это работы художника Сергея Андрияки, 135 его работ украшают стены. Также есть работы его учеников — 67 картин, — пояснила она.

Стены Кремля, в частности, украшают такие работы художника, как «Храм Василия Блаженного», «Дыни и жёлтые лилии», «Январское утро в лесу», «Дары сентября», «Подсолнухи», «Заснеженные сосны», «Снегопад в старой Вологде», «Натюрморт с книгами» и «В парке».

Ранее стало известно о том, что коллекция братьев Морозовых вернулась в российские государственные музеи. Её транспортировка заняла почти 20 дней, последние машины пересекли российскую границу 2 мая. По словам министра культуры РФ Ольги Любимовой, летом ГМИИ имени А. С. Пушкина откроет специальный выставочный проект с полной коллекцией шедевров российских музеев из собрания Морозовых.

Выставка коллекции Морозовых проходила с 22 сентября по 22 февраля в фонде Louis Vuitton в Париже при поддержке Эрмитажа, Музея изобразительных искусств имени Пушкина и Третьяковской галереи. В связи с большим успехом её решили продлить до 3 апреля. Однако позже представители Минкультуры Франции заявили, что две картины из этой коллекции останутся во Франции. Речь шла о полотнах, одно из которых принадлежит российскому бизнесмену, а другое — Днепропетровскому музею изобразительных искусств.

В посольстве РФ в Париже информацию о задержании картин опровергли. По словам представителей дипмиссии, проблема заключалась в логистических вопросах.