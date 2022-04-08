Министерство культуры Франции удержит две картины из коллекции Морозовых

Две картины из коллекции Морозовых останутся во Франции, объявили представили Минкульта страны в беседе с AFP. По информации агентства, речь идёт о картине из частной коллекции «неназванного российского олигарха», а также о полотне, принадлежащем Днепропетровскому музею изобразительных искусств.

Два из почти двухсот произведений искусства коллекции Морозовых в жанрах импрессионизм и модерн, выставленных в фонде Louis Vuitton, не вернутся в Россию, — сообщает AFP.

Отмечается, что картина бизнесмена останется в Париже до тех пор, пока активы владельца будут заморожены. О возвращении картины украинского музея можно будет говорить только после обеспечения безопасных условий для перевозки, сообщили в министерстве.

Выставка «Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства» проходила с 22 сентября по 22 февраля в фонде Louis Vuitton в Париже. Мероприятие было организовано при поддержке Эрмитажа, Музея изобразительных искусств имени Пушкина и Третьяковской галереи. В связи с большим успехом выставки её продлили до 3 апреля.

15 марта посол в Париже Алексей Мешков поделился информацией, что Россия и Франция прорабатывают варианты доставки картин коллекции Морозовых на родину, однако ситуацию усугубляют «драконовские меры», в частности закрытие воздушного пространства.

На следующий день члены Совета по правам человека при президенте России анонсировали обращение к международному сообществу по поводу произведений искусства. Правозащитники призвали другие страны не лишать россиян национального достояния.