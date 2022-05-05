Коллекция Морозовых вернулась в Россию

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Коллекция Морозовых вернулась в российские государственные музеи, сообщила в своём Telegram-канале министр культуры РФ Ольга Любимова. По её словам, транспортировка в Россию всех картин, графических работ и скульптур длилась почти 20 дней, последние машины пересекли российскую границу 2 мая.

Коллекция Морозовых вернулась в Россию. В настоящий момент экспонаты уже доставлены в государственные музеи, — написала министр.

Также она отметила, что летом ГМИИ имени Пушкина откроет специальный выставочный проект с полной коллекцией шедевров российских музеев из собрания братьев Морозовых. На выставке «Шедевры нового искусства. Собрание братьев Морозовых» в Париже были показаны 67 работ из фондов ГМИИ имени Пушкина, 65 — из Эрмитажа, 33 произведения из Третьяковской галереи и два — из Русского музея.

Выставка «Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства» проходила с 22 сентября по 22 февраля в фонде Louis Vuitton в Париже. Экспозицию организовали при поддержке Эрмитажа, Музея изобразительных искусств имени Пушкина и Третьяковской галереи. Выставка пользовалась большим успехом, и её решили продлить до 3 апреля.

Представители Минкультуры Франции ранее заявили о том, что две картины из коллекции Морозовых, выставленные в фонде Louis Vuitton, останутся в стране. Речь шла о полотнах, одно из которых принадлежит российскому бизнесмену, а другое — Днепропетровскому музею изобразительных искусств.

Посольство РФ в Париже опровергло задержание картин из коллекции Морозовых. По словам представителей дипмиссии, решались логистические вопросы.