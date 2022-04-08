Посольство РФ в Париже опровергло задержание картин из коллекции Морозовых

В посольстве России в Париже опровергли информацию о задержании двух картин из коллекции меценатов Михаила и Ивана Морозовых, сообщает ТАСС. В пресс-службе российской дипмиссии отметили, что сейчас решается вопрос доставки картин на родину.

Никто ничего не задерживал. Решаются вопросы логистики. В нынешних условиях это непросто, — пояснил собеседник агенства.

Ранее представили Минкультуры Франции в беседе с AFP заявили о том, что две картины из коллекции Морозовых, выставленных в фонде Louis Vuitton, останутся в стране. По информации агентства, речь шла о картине из частной коллекции «неназванного российского олигарха» и о картине, принадлежащей Днепропетровскому музею изобразительных искусств. Точные названия и авторы полотен из российской экспозиции при этом не указывались. Представители Минкульта Франции пояснили, что картина бизнесмена останется в Париже до тех пор, пока активы владельца будут заморожены, а о возвращении второго полотна якобы можно будет говорить только после обеспечения безопасных условий для его перевозки.

Выставка «Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства» проходила с 22 сентября по 22 февраля в фонде Louis Vuitton в Париже. Мероприятие было организовано при поддержке Эрмитажа, Музея изобразительных искусств имени Пушкина и Третьяковской галереи. В связи с большим успехом выставки её продлили до 3 апреля.