Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Приход Исаакиевского собора объявил, что с 1 сентября 2019 года изменится расписание богослужений, но в музее, в ведении которого находится храм, заявили, что время служб не изменилось.

Как передаёт «Интерфакс», приход собора сообщил через соцсети, что с 1 сентября литургия будет проводиться в 10:00, а вечернее богослужение — в 17:00. Однако в пресс-службе государственного музея-памятника «Исаакиевский собор»...