Олег Меньшиков Олег Меньшиков Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

В Театре имена М.Н. Ермоловой заявили, что актёр и художественный руководитель Олег Меньшиков не попадал в реанимацию.

Вы что, с ума сошли? Какая реанимация? Олег Евгеньевич ещё до закрытия прежнего сезона собирался обследоваться, но все руки не доходили, — передаёт слова собеседника МК.

Газета также отметила, что Меньшиков захотел пройти обследование перед новым театральным сезоном, который должен открыться 9 сентября.

Ранее News.ru писал, что Олег Меньшиков госпитализирован в реанимацию одной из ведомственных клиник Москвы.

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