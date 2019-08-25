В Театре имена М.Н. Ермоловой заявили, что актёр и художественный руководитель Олег Меньшиков не попадал в реанимацию.
Вы что, с ума сошли? Какая реанимация? Олег Евгеньевич ещё до закрытия прежнего сезона собирался обследоваться, но все руки не доходили, —
передаётслова собеседника МК.
Газета также отметила, что Меньшиков захотел пройти обследование перед новым театральным сезоном, который должен открыться 9 сентября.
Ранее News.ru писал, что Олег Меньшиков госпитализирован в реанимацию одной из ведомственных клиник Москвы.