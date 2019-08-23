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Президент РФ Владимир Путин отметил вклад «Новой волны» в развитие международного гуманитарного сотрудничества, укрепление дружбы и взаимопонимания между людьми, говорится в телеграмме, которая была опубликована на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что конкурс даёт возможность молодым людям продемонстрировать свой талант. А тем временем композитор и продюсер Игорь Крутой открыл конкурс в Сочи. Давайте считать конкурс «Новая волна» открытым,...