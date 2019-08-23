Российский актёр и художественный руководитель Театра Ермоловой Олег Меньшиков госпитализирован в реанимацию одной из ведомственных клиник Москвы.
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Подробностей произошедшего пока нет.
Олег Меньшиков стал известен благодаря ролям в фильмах «Утомлённые солнцем», «Кавказский пленник», «Сибирский цирюльник», «Гоголь».
Ранее News.ru писал о том, что актёр может потерять квартиру площадью 171 кв. м в самом центре Москвы. С исковым заявлением обратилась бывшая владелица недвижимости. Она рассказала, что апартаменты приобрела в браке с бывшим мужем. Женщина считает, что договор купли-продажи должны признать недействительным, так как он был составлен до раздела имущества.