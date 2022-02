В США скончался музыкант King Crimson и Foreigner Иэн Макдональд

В США на 76-м году жизни скончался музыкант и сооснователь групп King Crimson и Foreigner Иэн Макдональд. Как сообщил журналу Rolling Stone представитель музыканта, Макдональд умер 9 февраля в Нью-Йорке, в окружении семьи.

Сообщается, что причиной его смерти стало онкологическое заболевание.

Очень печально было узнать о смерти моего друга Иэна Макдональда, прекрасного человека и чудесного музыканта, — написал в Facebook коллега Макдональда по группе King Crimson, гитарист и певец Эдриан Белью.

Клавишник и саксофонист Иэн Макдональд родился 25 июня 1946 года в Великобритании и получил первоначальную известность как участник первого состава известной арт-роковой группы King Crimson. Макдональд участвовал в записи двух альбомов группы, включая этапный для группы и арт-рока в целом альбом "In The Court Of The Crimson King", а также записывался с такими группами и музыкантами, как T.Rex, Джон Уэттон и Стив Хаккет. В 1977 году он стал основателем поп-роковой группы Foreigner, с которой записал три альбома. В последние годы жизни Макдональд также выступал с трибьют-коллективом 21st Century Schizoid Band, игравшим музыку ранних King Crimson.

