В Москве фанаты встретили актёра Тома Фелтона в костюмах Слизерина

Очередь из фанатов исполнителя роли Драко Малфоя из «Гарри Поттера» выстроилась в московском Экспоцентре. Там проходит фестиваль современной культуры, комиксов и игр Bubble Comics Con. Почётным гостем и участником мероприятия стал актёр Том Фелтон, исполнивший роль ученика факультета Слизерин.

Кадры с места событий опубликовал телеграм-канал SHOT, на них заметно, что некоторые любители серии романов о мальчике с молнией на лбу переоделись в тематические наряды. Кто-то из поклонников надел форму Слизерина, а кто-то решился предстать перед голливудским гостем в костюме Пожирателя Смерти — последователя волшебника Волан-де-Морта.

Стало известно, что актёр приехал в Москву накануне, 17 декабря. Он уже успел прогуляться по Красной площади и побывал в одном из столичных баров, свои фотографии с этих мест он опубликовал в своём инстаграме.

Ранее стало известно, что уже 1 января 2022 года стриминговая платформа HBO Max представит фанатам саги про Гарри Поттера масштабный реюнион в виде спецвыпуска «Возвращение в Хогвартс», посвящённого 20-летию со дня выхода первого фильма на экран. В Сети уже появились первые кадры со съёмок, на которых изображены Дэниел Рэдклифф (Гарри Поттер), Эмма Уотсон (Гермиона Грейнджер) и Руперт Гринт (Рон Уизли).