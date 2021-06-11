«Унесённые ветром», «Бриджертоны» и «Чернобыль»: как BLM ушло в крайность

Бытует мнение, что общественное движение Black Lives Matter (BLM, «Жизни чёрных важны»), выступающее против расизма и насилия в отношении чернокожих, временами перебарщивает в своей борьбе. Подобную точку зрения высказывают публичные личности, рядовые граждане, а иногда и сами угнетённые. Безусловно, этот вопрос вызывает множество споров, а обществу найти однозначного ответа на него пока не удалось. Как BLM ушло в крайность, обратив внимание на кинематограф, — в материале NEWS.ru. Вспоминаем, как активисты и компании-поставщики фильмов перегибали палку в борьбе за права чернокожих, за что подвергались критике, на примере картины «Унесённые ветром», а также сериалов «Бриджертоны» и «Чернобыль».
Краткая история вопроса
Прежде чем говорить о BLM, следует напомнить о краткой истории движения. Началась она летом 2013 года. Афроамериканские активисты Патрисс Каллорс, Алисия Гарза и Опал Томети запустили онлайн-движение с использованием хештега #BlackLivesMatter в социальных медиа. Их подтолкнуло к этому шагу оправдание судом присяжных во Флориде Джорджа Циммермана, обвинявшегося в убийстве в 2012 году афроамериканского подростка Трейвона Мартина.
Об этой истории многие даже не знали, так как новая волна (и, вероятно, более яркая и громкая) пошла лишь в 2020-м после убийства афроамериканца Джорджа Флойда полицейским Дереком Шовиным.
В обоих случаях после этих трагических случаев последовали массовые акции протеста. Однако несмотря на массовость, отношение к движению постоянно меняется, особенно в сфере культуры. В борьбе за равные права BLM может перегибать палку.
«Унесённые ветром»
Кинокартина «Унесённые ветром» рассказывает о южанке Скарлетт О`Харе, беззаботная жизнь которой в одночасье сгорает в огне Гражданской войны. Это адаптация одноимённого романа Маргарет Митчелл. В своё время фильм взял восемь премий «Оскар». Кинолента вышла в 1939 году, когда BLM не существовало. Однако WarnerMedia решила «покопаться в старом белье» и в июне 2020 года сделала неожиданное объявление. Компания временно
Сообщалось, что это решение было принято в попытке пересмотреть исторический контекст картины, которая активно романтизирует американский Юг до Гражданской войны и якобы преуменьшает ужасы рабства.
«Унесенные ветром» — продукт своего времени и изображает некоторые из этнических и расовых предрассудков, которые, к сожалению, были распространены в американском обществе. Подобные расистские моменты были ошибочными тогда, они ошибочны сегодня, и мы подумали, что показ этого фильма без объяснения и осуждения этих моментов безответственен, — говорится в заявлении компании.
«Чернобыль»
Телевизионный мини-сериал «Чернобыль» был создан телеканалом HBO совместно с британской телесетью Sky. На суд зрителей он вышел в мае 2019 года. Пять серий посвящены аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году, ликвидации её последствий и расследованию причин. «Чернобыль» получил всеобщее признание критиков, а также был номинирован на множество премий. Несмотря на повсеместный успех, место нашлось и для критики по теме BLM. Британская сценаристка Карла Мари Свит осудила культовый сериал из-за отсутствия чернокожих актёров.
Я понимаю, что все персонажи в реальной жизни были белыми, но они также говорили с украинским акцентом, а здесь актёры с акцентами со всей Великобритании. Так, если они не следуют достоверности в этом, почему не ввести в сериал темнокожих? — посетовала сценаристка.
Долгое время шли споры в социальных сетях. Кто-то обрушился на Свит, а кто-то на создателей сериала. Более того, активисты нашли подтверждение тому, что одним из ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС
«Бриджертоны»
Сериал от Netflix «Бриджертоны» закрывает наш топ перегибов. Он вышел в конце 2020-го и сразу возмутил часть зрителей — и вот почему. Это экранизация книг американской писательницы Джулии Куинн. Главные герои сериала — семья аристократов, проживающая в Англии в первой половине XIX века. Россияне выразили негодование из-за того, что в британской аристократии нашлось место чернокожим актёрам. В частности, свою точку зрения по этому поводу высказала писательница Татьяна Толстая.
Мнения, как всегда, разделились: многие осудили автора за расизм, но комментариев, подобных высказыванию Толстой, в российских соцсетях тоже оказалось немало.
Отметим, что чаще всего перегибы BLM находят люди, изучающие историю (причём как профессионалы, так и любители). Они высказываются за то, чтобы в кино при выборе актёров учитывался исторический контекст. Сторонники BLM, в свою очередь, пытаются успокоить недовольных тем, что если цвет кожи не влияет на сюжет, а фильм не претендует на историческую достоверность, то уместно привлечение любых актёров.