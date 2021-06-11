«Унесённые ветром», «Бриджертоны» и «Чернобыль»: как BLM ушло в крайность

Бытует мнение, что общественное движение Black Lives Matter (BLM, «Жизни чёрных важны»), выступающее против расизма и насилия в отношении чернокожих, временами перебарщивает в своей борьбе. Подобную точку зрения высказывают публичные личности, рядовые граждане, а иногда и сами угнетённые. Безусловно, этот вопрос вызывает множество споров, а обществу найти однозначного ответа на него пока не удалось. Как BLM ушло в крайность, обратив внимание на кинематограф, — в материале NEWS.ru. Вспоминаем, как активисты и компании-поставщики фильмов перегибали палку в борьбе за права чернокожих, за что подвергались критике, на примере картины «Унесённые ветром», а также сериалов «Бриджертоны» и «Чернобыль».

Краткая история вопроса

Прежде чем говорить о BLM, следует напомнить о краткой истории движения. Началась она летом 2013 года. Афроамериканские активисты Патрисс Каллорс, Алисия Гарза и Опал Томети запустили онлайн-движение с использованием хештега #BlackLivesMatter в социальных медиа. Их подтолкнуло к этому шагу оправдание судом присяжных во Флориде Джорджа Циммермана, обвинявшегося в убийстве в 2012 году афроамериканского подростка Трейвона Мартина.

Об этой истории многие даже не знали, так как новая волна (и, вероятно, более яркая и громкая) пошла лишь в 2020-м после убийства афроамериканца Джорджа Флойда полицейским Дереком Шовиным.

В обоих случаях после этих трагических случаев последовали массовые акции протеста. Однако несмотря на массовость, отношение к движению постоянно меняется, особенно в сфере культуры. В борьбе за равные права BLM может перегибать палку.

Boniface Muthoni/Global Look Press

«Унесённые ветром»

Кинокартина «Унесённые ветром» рассказывает о южанке Скарлетт О`Харе, беззаботная жизнь которой в одночасье сгорает в огне Гражданской войны. Это адаптация одноимённого романа Маргарет Митчелл. В своё время фильм взял восемь премий «Оскар». Кинолента вышла в 1939 году, когда BLM не существовало. Однако WarnerMedia решила «покопаться в старом белье» и в июне 2020 года сделала неожиданное объявление. Компания временно отказалась от показа фильма на стриминг-платформе HBO Max.

Сообщалось, что это решение было принято в попытке пересмотреть исторический контекст картины, которая активно романтизирует американский Юг до Гражданской войны и якобы преуменьшает ужасы рабства.

«Унесенные ветром» — продукт своего времени и изображает некоторые из этнических и расовых предрассудков, которые, к сожалению, были распространены в американском обществе. Подобные расистские моменты были ошибочными тогда, они ошибочны сегодня, и мы подумали, что показ этого фильма без объяснения и осуждения этих моментов безответственен, — говорится в заявлении компании.

Кадр из фильма «Унесённые ветром» kinopoisk.ru

«Чернобыль»

Телевизионный мини-сериал «Чернобыль» был создан телеканалом HBO совместно с британской телесетью Sky. На суд зрителей он вышел в мае 2019 года. Пять серий посвящены аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году, ликвидации её последствий и расследованию причин. «Чернобыль» получил всеобщее признание критиков, а также был номинирован на множество премий. Несмотря на повсеместный успех, место нашлось и для критики по теме BLM. Британская сценаристка Карла Мари Свит осудила культовый сериал из-за отсутствия чернокожих актёров.

Я понимаю, что все персонажи в реальной жизни были белыми, но они также говорили с украинским акцентом, а здесь актёры с акцентами со всей Великобритании. Так, если они не следуют достоверности в этом, почему не ввести в сериал темнокожих? — посетовала сценаристка.

Долгое время шли споры в социальных сетях. Кто-то обрушился на Свит, а кто-то на создателей сериала. Более того, активисты нашли подтверждение тому, что одним из ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС был темнокожий мужчина по имени Игорь Хиряк. Несмотря на это, создатели сериала, судя по всему, даже не обратили внимание на скандал. Хотя в 2021 году никто уже не удивится, если «Чернобыль» переснимут с участием чернокожих.

Кадр из сериала «Чернобыль» kinopoisk.ru

«Бриджертоны»

Сериал от Netflix «Бриджертоны» закрывает наш топ перегибов. Он вышел в конце 2020-го и сразу возмутил часть зрителей — и вот почему. Это экранизация книг американской писательницы Джулии Куинн. Главные герои сериала — семья аристократов, проживающая в Англии в первой половине XIX века. Россияне выразили негодование из-за того, что в британской аристократии нашлось место чернокожим актёрам. В частности, свою точку зрения по этому поводу высказала писательница Татьяна Толстая.

Мнения, как всегда, разделились: многие осудили автора за расизм, но комментариев, подобных высказыванию Толстой, в российских соцсетях тоже оказалось немало.

Кадр из сериала «Бриджертоны» kinopoisk.ru

Отметим, что чаще всего перегибы BLM находят люди, изучающие историю (причём как профессионалы, так и любители). Они высказываются за то, чтобы в кино при выборе актёров учитывался исторический контекст. Сторонники BLM, в свою очередь, пытаются успокоить недовольных тем, что если цвет кожи не влияет на сюжет, а фильм не претендует на историческую достоверность, то уместно привлечение любых актёров.