Время погромов и «важных жизней»: год со смерти Джорджа Флойда

25 мая 2020 года полицейский Дерек Шовин во время задержания Джорджа Флойда применил излишнюю силу, в результате чего последний скончался.
Гибель ранее судимого американца, которого пытались арестовать по подозрению в сбыте поддельной 20-долларовой купюры, спровоцировала реакцию по всему миру. В США гибель Флойда обострила расовые трения, актуализировала вопрос о полицейском насилии. На этом фоне было организовано движение BLM (Black Lives Matter, англ. «Жизни чёрных имеют значение»). В конечном итоге всё вылилось в ещё большее насилие.
МИННЕАПОЛИС (США), 30 мая 2020 г. Протестующие подожгли здание 3-го полицейского участка Миннеаполиса в Миннеаполисе
Xinhua/Global Look Press
28 мая 2020 г., Нью-Йорк, США: протест против убийства Джорджа Флойда из Миннеаполиса, организованный Коммунистической партией США и организацией Black Lives Matter на Юнион-сквер
Lev Radin/Global Look Press
МИННЕСОТА, США - 28 МАЯ: Протестующие выступают во время митинга в Центре правительства округа Хеннепин, в течение третьего дня протестов по поводу смерти Джорджа Флойда в Миннеаполисе
PPI/Global Look Press
29 мая 2020 года, Сакраменто, Калифорния, США: Протестующий стоит лицом к лицу с полицейским во время демонстрации ... Мирный протест, спровоцированный смертью Джорджа Флойда
Stanton Sharpe/Global Look Press
29 мая 2020 г. Жители Нью-Йорка продолжали протестовать против смерти Джорджа Флойда, когда сотни людей вышли на улицу в Манхэттен
Wang Ying/Global Look Press
Демонстрант задержан полицией на митинге «Мы не можем дышать» в знак протеста против смерти Джорджа Флойда 29 мая 2020 г. в районе Бруклин, штат Нью-Йорк
Joel Marklund/Global Look Press
29 мая 2020 года, Уиндермир, Флорида, США: Дом, принадлежащий Дереку Човину, полицейскому Миннеаполиса, записанный на видео стоявшим на коленях на шее Джорджа Флойда перед его смертью
Paul Hennessy/Global Look Press
Полиция в защитном снаряжении арестовывает женщину, которая подъехала слишком близко к полицейским линиям во время акции протеста в Миннеаполисе, США, 29 мая 2020 года
Xinhua/Global Look Press
30 мая: Протестующие в поддержку Джорджа Флойда в Художественном музее в Филадельфии, штат Пенсильвания
Star Shooter via www.imago-image/Global Look Press
НЬЮ-ЙОРК, 31 мая 2020 г. Демонстранты смотрят на сгоревший автомобиль полицейского управления Нью-Йорка во время акции протеста против смерти Джорджа Флойда в Бруклинском районе Нью-Йорка
Xinhua/Global Look Press
Миннеаполис Миннесота - 30 мая: Протестующие собираются оплакивать смерть Джорджа Флойда возле Cup Foods
Damairs Carter / MediaPunch через ww/Global Look Press
31 мая 2020 г. Жители Нью-Йорка продолжали протестовать из-за смерти Джорджа Флойда, когда в воскресенье тысячи людей вышли на улицы по всему городу, чтобы выразить свой гнев по поводу жестокости и расизма со стороны полиции
Wang Ying/Global Look Press
Митинг протестующих перед Белым домом во время акции протеста в связи со смертью Джорджа Флойда в Вашингтоне, округ Колумбия, США, 31 мая 2020 г.
Liu Jie/Global Look Press
АМСТЕРДАМ, НИДЕРЛАНДЫ - 1 июня: Люди выкрикивают лозунги во время акции протеста на площади Дам в Амстердаме в связи со смертью Джорджа Флойда
PPI/Global Look Press
Лас-Вегас, Невада - 1 июня 2020 г .: Полиция и команды Хендерсона, штат Невада, проходят за отелем Trump Tower во время демонстрации протеста Black Lives Matter
Peter Noble/Global Look Press
Лос-Анджелес, Калифорния - 2 июня 2020 г .: Демонстранты принимают участие в акции протеста Джорджа Флойда Блэка
MSU Studio/Global Look Press
Протестующие собираются у Капитолия Соединенных Штатов в Вашингтоне, округ Колумбия, США, в среду, 3 июня 2020 г.
Stefani Reynolds/Global Look Press