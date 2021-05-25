Время погромов и «важных жизней»: год со смерти Джорджа Флойда

В зоне конфликта Израиля и палестинцев идёт настоящая война. Стороны обмениваются ракетными ударами, нанося друг другу военный и экономический урон. Кроме того, похоже, противники намерены повлиять и на волю к сопротивлению друг друга, создавая хаос и разрушая гражданскую инфраструктуру. Отношения Израиля и палестинских поселений никогда нельзя было назвать мирными, но сейчас они обострены до предела.

Ситуация в секторе Газа обострилась 10 мая. С начала конфликта были убиты свыше 200 палестинцев, более 6,5 тысячи получили ранения. В течение нескольких дней в результате обстрелов со стороны сектора...