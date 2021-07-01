Умерла дочь автора «Денискиных рассказов» Ксения Драгунская

Умерла российский драматург и сценаристка Ксения Драгунская — дочь советского писателя и автора «Денискиных рассказов» Виктора Драгунского (1913–1972). Женщина скончалась 1 июля в возрасте 56 лет, передаёт ТАСС со ссылкой на её брата Дениса Драгунского — тоже литератора.

Ксения умерла сегодня, это произошло в 11:30 утра. Скоропостижно скончалась от перитонита, лучшие врачи не смогли спасти, — отметил родственник покойной.

Драгунская дебютировала в драматургии в 1993-м пьесой «Земля Октября». Произведение опубликовал журнал «Современная драматургия», его перевели на немецкий язык и поставили на радио в ФРГ.

Женщина также написала пьесы «Секрет русского камамбера утрачен навсегда-навсегда», «Яблочный вор», «Эдит Пиаф. Мой легионер». Среди сборников её пьес — «Трепетные истории», «Пить, петь, плакать». В 2010-м она выпустила автобиографический роман «Заблуждение велосипеда». Драгунская — автор пьес для детей: «Вверх тормашками», «Все мальчишки — дураки...» и других.

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