Умерла актриса из «Иронии судьбы» Елена Наумкина

Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!»

Актриса Елена Наумкина, сыгравшая буфетчицу в аэропорту в новогодней комедии «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», умерла в возрасте 73 лет. Артистка ушла из жизни 16 декабря, сообщает «Кино-театр.ру».

Елена Наумкина в 1971 году окончила Высшее театральное училище имени Щукина, в 1969 году студенткой дебютировала в кино. Она сыграла в короткометражке «Рудольфио», которая стала дипломной работой режиссёра Динары Асановой. Актрисе досталась главная роль Ио.

В «Иронии судьбы» Наумкина сыграла эпизодическую роль буфетчицы. Также она снималась в таких известных кинолентах, как «Возвращение Будулая», «Дом у кольцевой дороги», «Сумка инкассатора». Всего актриса снялась в 11 картинах.

С 1973 по 2007 год Наумкина служила в Московском художественном театре.

Исполнитель главной роли в любимом новогоднем фильме россиян Андрей Мягков умер 18 февраля этого года. Получивший всенародную известность и признание благодаря образу Жени Лукашина, Мягков, однако, далеко не сразу был утверждён на роль. Рязанов долго сомневался в приглашении Мягкова, так как не считал его комедийным актёром.