https://static.news.ru/photo/105ddb40-594a-11ea-8df0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Clive Cussler/Facebook

Умер американский писатель Клайв Касслер. Ему было 88 лет.

О смерти Касслера сообщила его жена Джанет Хорват в Facebook. Он скончался 24 февраля.

Он был самым добрым, самым нежным человеком, которого я когда-либо встречала. Я всегда любила его и всегда буду. Я знаю, его приключения продолжатся, — написала Хорват.

Касслер опубликовал свой первый роман «Средиземноморский пират» в 1973 году. Его третья книга «Поднять „Титаник“» принесла ему популярность. Произведение экранизировали в 1980 году. Также он известен по книге «Сахара» 1992 года, по которой также вышла картина в 2005 году.

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