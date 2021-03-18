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Умер актёр сериала «Ликвидация» Александр Казимиров

04:19, 19 марта 2021 69
Фото: Pixabay

Актёр Александр Казимиров умер в Одессе. Ему было 76 лет. О смерти коллеги рассказал актёр Одесского академического театра кукол Юрий Ющенко.

На своей странице в социальной сети Facebook Ющенко написал, что Александр Казимиров умер ещё 13 марта. Причина смерти не раскрывается.

Казимиров родился в 1944 году, окончил Одесское театрально-художественное училище, служил в Одесском русском драматическом театре имени Иванова.

На его счету участие в более чем 30 советских и российских фильмах и сериалах, включая «Приключения Электроника», «Ликвидация», «В поисках капитана Гранта» и другие.

Ранее стало известно о смерти певца Стахана Hахимова. Он умер через 40 дней после кончины своей супруги Аллы Иошпе. Об этом писал NEWS.ru.

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