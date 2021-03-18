Умер актёр сериала «Ликвидация» Александр Казимиров

https://static.news.ru/photo/5813aee8-d7f3-11e9-a5d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Актёр Александр Казимиров умер в Одессе. Ему было 76 лет. О смерти коллеги рассказал актёр Одесского академического театра кукол Юрий Ющенко.

На своей странице в социальной сети Facebook Ющенко написал , что Александр Казимиров умер ещё 13 марта. Причина смерти не раскрывается.

Казимиров родился в 1944 году, окончил Одесское театрально-художественное училище, служил в Одесском русском драматическом театре имени Иванова.

На его счету участие в более чем 30 советских и российских фильмах и сериалах, включая «Приключения Электроника», «Ликвидация», «В поисках капитана Гранта» и другие.

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