Умер актёр сериала «Ликвидация» Александр Казимиров

Актёр Александр Казимиров умер в Одессе. Ему было 76 лет. О смерти коллеги рассказал актёр Одесского академического театра кукол Юрий Ющенко.
На своей странице в социальной сети Facebook Ющенко
Казимиров родился в 1944 году, окончил Одесское театрально-художественное училище, служил в Одесском русском драматическом театре имени Иванова.
На его счету участие в более чем 30 советских и российских фильмах и сериалах, включая «Приключения Электроника», «Ликвидация», «В поисках капитана Гранта» и другие.
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