«У меня осталось немного времени»: как живет актриса Светлана Крючкова

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Светлана Крючкова

Светлана Крючкова — актриса театра и кино, режиссер, народная артистка РСФСР, которая прославилась благодаря роли Нелли Ледневой в фильме «Большая перемена». Как сейчас живет и чем занимается?

Чем известна Крючкова

Светлана Крючкова родилась 22 июня 1950 года в Кишиневе в семье военнослужащего. После окончания школы в 1967 году переехала в Москву и пыталась поступить во все театральные вузы столицы, но у нее не получилось, и она вернулась обратно домой. Только в 1969 году ее приняли в Школу-студию МХАТ на курс актера Василия Маркова.

Получив диплом, она стала частью труппы МХАТа, где проработала до 1975 года и играла Александрину Гончарову в спектакле «Последние дни». В 1975 году вышла замуж за Юрия Векслера и переехала в Ленинград. В Северной столице она проживает до сих пор. В 1976 году после удачного дебюта на ленинградской сцене была принята в труппу.

Играла в постановках «Молодая хозяйка Нискавуори», «Тихий Дон», «Жестокие игры», «Король Генрих IV», «Дом на песке», «Эмигрант из Брисбена», «Кошки-мышки», «На всякого мудреца довольно простоты», «Смерть Тарелкина», «Волки и овцы», «На дне» и т. д.

Кинодебют Крючковой произошел в студенческие годы. Она училась на третьем курсе, когда режиссер Юрий Борецкий снял ее в эпизоде своей киноповести «Офицер запаса», вышедшей на экраны в 1972 году. Популярность обрела, когда на четвертом курсе сыграла Нелли Ледневу в фильме «Большая перемена» режиссера Алексея Коренева.

В дальнейшем она появлялась почти в сотне кинокартин, в том числе в музыкальных комедиях «Жили три холостяка» Михаила Григорьева и «Светлая личность» Александра Павловского, мелодрамах «Двое в пути» и «Вылет задерживается» Леонида Марягина, драмах «Премия» Сергея Микаэляна и многих других.

Одной из последних ярких ролей в кино стала работа в сериале «Ликвидация», где она исполнила роль еврейской мамы, тети Песи.

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Светлана Крючкова

Что известно о личной жизни артистки

Первым мужем Крючковой был поэт и актер Михаил Стародуб. Они учились вместе в Школе-студии МХАТ и познакомились еще в молодости на одной из студенческих вечеринок.

Второй раз актриса вышла замуж за советского кинооператора Юрия Векслера, с которым она вместе работала во время съемок фильма «Старший сын». Около шести лет они жили в гражданском браке, в 1981 году родился сын Дмитрий. Расстались они в 1988 году.

Третий муж актрисы — художник и декоратор Александр Молодцов. В возрасте 40 лет актриса родила ему сына, которого назвали Александром. В интервью программе «Судьба человека» на канале «Россия 1» Крючкова в 2020 году сообщила, что она рассталась с третьим супругом, потому что их отношения «изжили себя».

«Ему стало неинтересно, что делаю я, а мне стало неинтересно, что делает он. У меня, к примеру, канал „Культура“ включён, а у него такое, что я под пистолетом смотреть не буду», — сказала она.

Как боролась с онкологическим заболеванием

В июне прошлого года в интервью Пятому каналу Крючкова сообщила, что еще в 2015 году ее кот помог ей обнаружить онкологическое заболевание, потому что он не слезал с ее груди. Врачи во время диагностики обнаружили у артистки опухоль в легких.

За границей актрисе сделали операцию и назначили химиотерапию. После этого наступила ремиссия.

«Я бы хотела знать, сколько осталось времени, но его немного. Мне ничего нельзя. Мне можно только плавать и ногами переставлять, ходить гулять», — призналась она.

Чем сейчас занимается Крючкова

Светлана Крючкова уже несколько лет не снимается в фильмах, но продолжает играть на сцене театра.

Ближайший спектакль с ее участием состоится 21 марта в Санкт-Петербурге в БДТ им. Г. А. Товстоногова, где она сыграет в драме «Привидения».

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