Анастасия Гулимова — российская актриса, которая получила популярность в России благодаря роли эксперта ФЭС Оксаны Амелиной в сериале «След». Чем сейчас занимается артистка?
Чем известна Гулимова
Анастасия Гулимова родилась в Москве 25 января 1982 года. Отец, кадровый военный, научил ее обращаться с оружием, поэтому до сих пор стрельба в тире является хобби актрисы. После школы поступила в Московскую государственную юридическую академию. Затем стала работать на телевидении, в том числе журналистом НТВ и ТНТ. В 2008 году окончила телевизионное отделение на факультете журналистики МГУ.
Первую роль сыграла в фантастическом боевике «Запрещенная реальность». Затем была эпизодическая роль в сериале «Паутина», который вышел на экраны в 2007 году. Еще артистка появилась в фильме «Дочки-матери» с Еленой Ксенофонтовой и Константином Крюковым.
Популярность ей принес детективный сериал «След», где она играет Оксану Амелину — сотрудницу Федеральной экспертной службы.
«За легкомысленной внешностью скрывается целеустремленная и трудолюбивая личность. Дело для нее — прежде всего, и она не успокоится, пока не докопается до сути», — говорила о своем персонаже Гулимова в одном из интервью.
Также в интервью Пятому каналу она назвала свою роль «многострадальной», поскольку с ее персонажем постоянно случаются неприятные истории на протяжении всего сериала.
«Я, по-моему, самая многострадальная актриса сериала „След“. Меня били, насиловали, привязывали к машине тросом и таскали. Чем сложнее, тем лучше для меня», — призналась Гулимова.
В 2019 году она приняла участие в съемках шестого сезона сериала «Молодежка», где предстала перед зрителями в образе Ларисы — новой знакомой хоккеиста Антона Антипова. Еще Гулимова появилась в одном из эпизодов сериала «Солдаты-16. Дембель неизбежен». В настоящее время фильмография актрисы насчитывает около 10 работ.
Что известно о личной жизни актрисы
Гулимова ничего не рассказывает своим поклонникам о личной жизни. В своих социальных сетях она выкладывает фото, где она ездит верхом, занимается пением, танцами и горнолыжным спортом.
В Сети распространялись слухи, что у актрисы якобы был роман с актером «Следа» Евгением Кулаковым, но они быстро опровергли данную информацию.
На данный момент неизвестно, состоит ли артистка в отношениях. Детей у нее нет.
Чем занимается сейчас
В настоящее время официальная информация о съемках актрисы в кино и работе в театре отсутствует.
В социальных сетях она иногда публикует фото со съемок и поздравляет своих поклонников с различными праздниками.
Гулимова при этом продолжает периодически появляться в сериале «След».
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