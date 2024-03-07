Бездетность, съемки, слухи: как живет звезда «Следа» Анастасия Гулимова

Фото: Социальные сети

Анастасия Гулимова

Анастасия Гулимова — российская актриса, которая получила популярность в России благодаря роли эксперта ФЭС Оксаны Амелиной в сериале «След». Чем сейчас занимается артистка?

Чем известна Гулимова

Анастасия Гулимова родилась в Москве 25 января 1982 года. Отец, кадровый военный, научил ее обращаться с оружием, поэтому до сих пор стрельба в тире является хобби актрисы. После школы поступила в Московскую государственную юридическую академию. Затем стала работать на телевидении, в том числе журналистом НТВ и ТНТ. В 2008 году окончила телевизионное отделение на факультете журналистики МГУ.

Первую роль сыграла в фантастическом боевике «Запрещенная реальность». Затем была эпизодическая роль в сериале «Паутина», который вышел на экраны в 2007 году. Еще артистка появилась в фильме «Дочки-матери» с Еленой Ксенофонтовой и Константином Крюковым.

Популярность ей принес детективный сериал «След», где она играет Оксану Амелину — сотрудницу Федеральной экспертной службы.

«За легкомысленной внешностью скрывается целеустремленная и трудолюбивая личность. Дело для нее — прежде всего, и она не успокоится, пока не докопается до сути», — говорила о своем персонаже Гулимова в одном из интервью.

Также в интервью Пятому каналу она назвала свою роль «многострадальной», поскольку с ее персонажем постоянно случаются неприятные истории на протяжении всего сериала.

«Я, по-моему, самая многострадальная актриса сериала „След“. Меня били, насиловали, привязывали к машине тросом и таскали. Чем сложнее, тем лучше для меня», — призналась Гулимова.

В 2019 году она приняла участие в съемках шестого сезона сериала «Молодежка», где предстала перед зрителями в образе Ларисы — новой знакомой хоккеиста Антона Антипова. Еще Гулимова появилась в одном из эпизодов сериала «Солдаты-16. Дембель неизбежен». В настоящее время фильмография актрисы насчитывает около 10 работ.

Фото: Социальные сети Анастасия Гулимова

Что известно о личной жизни актрисы

Гулимова ничего не рассказывает своим поклонникам о личной жизни. В своих социальных сетях она выкладывает фото, где она ездит верхом, занимается пением, танцами и горнолыжным спортом.

В Сети распространялись слухи, что у актрисы якобы был роман с актером «Следа» Евгением Кулаковым, но они быстро опровергли данную информацию.

На данный момент неизвестно, состоит ли артистка в отношениях. Детей у нее нет.

Чем занимается сейчас

В настоящее время официальная информация о съемках актрисы в кино и работе в театре отсутствует.

В социальных сетях она иногда публикует фото со съемок и поздравляет своих поклонников с различными праздниками.

Гулимова при этом продолжает периодически появляться в сериале «След».

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