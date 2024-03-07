Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 7 марта, видео, фото

Фото: t.me/svetlanaakulova1

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в авторском Telegram-канале продемонстрировала кадры, как панда Катюша учится грызть морковку. Какие последние новости известны о маленьком животном сегодня?

Как Катюша пробует есть морковку

На опубликованном видео запечатлено, как Катюша, сидя в детской кроватке в одном из служебных помещений зоопарка, пробует морковь. Она пытается откусить кусочек, но ничего не получается, тогда панда перемещает овощ из одной лапы в другую, чтобы отломать хоть какую-то его часть.

«Морковка вкусная, но почему-то не грызется как у мамы», — подписала видеозапись руководитель столичного зоосада.

Также генеральный директор показала фотографии Катюши, которая, по всей видимости, смогла справиться с морковкой и почти съела ее.

«Что же задумала наша Катюша?» — задалась вопросом Акулова.

Подписчики Светланы Акуловой в комментариях писали, что Катюша научится справляться с морковью, если будет обращать внимание на то, как это делает ее мама Диндин.

«Специалист освоения морковки! Пока у Катюши не получается ее есть как мама. Эту науку надо освоить в будущем! Какой интересный взгляд у Катюши, и вид с морковкой очень красивый. Ребенок, одним словом, но уже такой большой кажется. Ведь Катюше только полгода, а уже вот как выросла!»;

«Но у Катюши еще плохо выросли зубы, и она не может жевать, как ее мама»;

«А и правда, она в манеже себя чувствует прекрасно, и с мамой, и с кипером. А из большого вольера убегает. Ой, Катюша, любимая наша»;

«Зато как занят ребенок. Тихо и смирно сидит, не купается в поилке, не убегает. Отдыхает и готовится к любимым безобразиям. Морковь научится кушать, когда посмотрит, как это делает Диндин», — отмечали подписчики генерального директора Московского зоопарка.

Ранее Катюше уже дарили морковь, когда ей исполнилось шесть месяцев, это было 24 февраля. Тогда Акулова опубликовала фото и видео подарка, который сотрудники зоопарка подготовили для маленькой панды. Он состоял из морковки и бамбука.

«Катюше исполнилось шесть месяцев. Она получила свою первую морковку и, похоже, поняла, что не только мамино молоко вкусное», — сообщила она.

Как Катюша и Диндин вместе прошли процедуру взвешивания

Во вторник, 5 марта, Акулова показала видеокадры, как киперы подкармливают Диндин, чтобы загнать ее на весы, но маленькая Катюша не отставала от мамы и везде следовала за ней.

Когда сотрудники зоопарка смогли загнать большую панду на весы, то за ней сразу же последовала и Катюша.

«Мам! Теперь мы будем делать все вместе. И масса у нас одна на двоих», — подписала видео Акулова.

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