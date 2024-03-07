Что известно о пожаре в танковом училище Казани 7 марта: есть ли погибшие

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Республика Татарстан. Казань. Пожарный автомобиль у Казанского высшего танкового командного училища, где произошел пожар в одном из корпусов

Минобороны РФ сегодня, 7 марта, сообщило о пожаре в подсобном нежилом помещении на территории Казанского высшего танкового училища. Что об этом известно, какие последние новости выходили?

«Возгорание было локализовано, идет проливка очага. Пострадавших нет, а причиной стала неисправная проводка», — заявили в ведомстве.

Что известно о пожаре в Казани 7 марта

Telegram-канал Baza около 12:30 по московскому времени написал, что на территории училища горят казармы, а огонь уже переходит на кровлю. На кадрах были запечатлены густые клубы дыма, поднимающиеся от одного из зданий.

«Пожару присвоен второй ранг возгорания. На месте работают пожарные», — говорится в публикации.

Telegram-канал «112» сообщил, что пожар произошел на втором этаже казармы.

«Возгорание произошло в комнате на втором этаже. Предварительно, пострадавших нет», — отметил источник.

Telegram-канал SHOT написал, что в настоящее время пожар на площади около 120 квадратных метров был локализован. На место работают сотрудники экстренных служб.

«Возгорание в высшем танковом командном училище в Казани локализовано на площади в 120 квадратов. По данным SHOT, проведена эвакуация, пострадавших нет», — говорится в сообщении канала.

В пресс-службе Центрального военного округа заявили, что возгорание произошло в подсобном помещении. Предварительно, причиной пожара стала неисправность электропроводки.

«7 марта около 12.00 по московскому времени дежурной службой было обнаружено возгорание в подсобном нежилом помещении на втором этаже одного из зданий Казанского высшего танкового училища. В 12.20 мск силами пожарных расчетов возгорание локализовано. В настоящее время осуществляется проливка очага возгорания», — пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что пострадавших и погибших в результате возгорания нет.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Что известно о Казанском высшем танковом командном училище

Казанскому высшему танковому командному ордена Жукова Краснознаменному училищу 22 февраля 2024 года исполнилось 105 лет. Свою историю оно начинает с преобразования училища Военного ведомства в Юнкерское училище по приказу Александра II.

Официальной датой образования училища считается 22 февраля 1919 года.

«Потребность в хорошо подготовленных командных кадрах для национальных формирований РККА вынудило РВС Республики приказом от 22 февраля 1919 г. на базе бывшего военного училища создать 1-е Казанские мусульманские пехотные командные курсы — эта дата является официальной датой образования училища», — сообщается на сайте Минобороны РФ.

В июне 1923 года ЦК РКП принял решение о создании начальных военных школ для подготовки командного состава из представителей национальностей страны. Выполняя решение ЦК, на базе мусульманских курсов в ноябре 1923 года создается 6-я объединенная татаро-башкирская командная школа. С марта 1939 года учреждение получает наименование — Казанское пехотное училище им. Верховного Совета Татарской АССР.

После реорганизации училища в апреле 1941 года оно переходит на подготовку специалистов для бронетанковых и механизированных войск РККА. Весной 1942 года состоялся первый выпуск офицеров-танкистов. Было выпущено 324 офицера.

Всего за время своего существования училище воспитало 74 Героя Советского Союза, 22 Героя России, часть из которых получили почетное звание на СВО.

Читайте также:

Крымский мост: последние новости 7 марта, что там сейчас, были ли атаки ВСУ

Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 7 марта, видео, фото

Магнитные бури сегодня, 7 марта: что завтра, плохое самочувствие, боли