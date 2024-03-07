Крымский мост: последние новости 7 марта, что там сейчас, были ли атаки ВСУ

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет, сообщается в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация». Какие последние новости известны сегодня?

Почему был объявлен в розыск американский журналист

Американский журналист Том Роган (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), который написал статью о взрыве на Крымском мосту, объявлен в розыск по уголовной статье.

«Роган Том, 08.02.1986. Разыскивается по статье УК», — указано в базе МВД РФ.

Журналист в мае 2018 года опубликовал статью в американском журнале The Washington Examiner, где призывал нанести авиаудар по Крымскому мосту. После этого Следственный комитет РФ возбудил в отношении Рогана уголовное дело, сообщив, что материал подпадает под статью о террористическом акте (ст. 205 УК РФ).

Что говорят эксперты об атаках на Крымский мост

Генерал-лейтенант Александр Михайлов считает, что сейчас у ВСУ стоит задача по уничтожению Черноморского флота и Крымского моста, поэтому атаки в ближайшее время не прекратятся.

«Они этого не скрывают. Черноморский флот для США, конечно, кость в горле. Их не устраивает, что российские корабли контролируют ситуацию в морях и океанах, не только в Черном море, но и по всему миру. Крым будет объектом длительных посягательств. В НАТО понимают, что Крымский мост — это мощный фактор связи полуострова с Россией в классическом таком понимании, поэтому эти атаки не прекратятся», — пояснил он.

Фото: MOD Russia/Twitter.com/Global Look Press

Военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин уверен, что у Украины практически не осталось кораблей, поэтому для защиты Крымского моста необходимо бить по местам, где собирают безэкипажные катера.

«Для защиты необходимо усиливать взаимодействие различных структур, которые занимаются охраной того же моста. Как таковых кораблей у Киева не осталось. Поэтому нам надо бить по местам, где они находятся, где их собирают, откуда они выходят, а самый идеальный вариант — освобождать Одессу, Николаев и Очаков, чтобы закрыть эту тему на 100%», — резюмировал Дандыкин.

Когда последний раз перекрывали Крымский мост

Сегодня, 7 марта, с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде не зафиксировано. Движение по мосту последний раз было перекрыто 5 марта с 00:35 до 08:49 по московскому времени.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорилось в публикации Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

В 09:34 также сообщалось, что началось движение поездов, в очереди стояли девять составов.

«Где это возможно, мы постараемся нагнать отставание от графика в пути. Следите за официальной информацией в наших социальных сетях», — поясняли в пресс-службе «Грандсервисэкспресса».

По информации Telegram-канала «Два майора», Крымский мост был перекрыт из-за попыток ВСУ атаковать его при помощи БПЛА и ракет. Минобороны России никак не комментировало эту информацию.

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