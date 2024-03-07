Магнитные бури сегодня, 7 марта: что завтра, плохое самочувствие, боли

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Сегодня, 7 марта, геомагнитная обстановка на Земле будет стабильной, сообщается на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Ждать ли магнитные бури завтра, что за вспышки на Солнце?

Что известно о магнитных бурях 7 и 8 марта

По информации ученых, сегодня в течение дня сила геоударов достигнет уровня Kp 2, что характерного почти для полного магнитного штиля.

Вероятность возникновения магнитной бури составляет 5%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 1%, поясняют специалисты.

Также эксперты из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН предупредили, что на Солнце наблюдается формирование нового крупного центра активности, что может привести к вспышкам.

«В настоящее время поступающие запасы энергии начали конвертироваться во вспышки — в области зарегистрированы первые события уровня C. Вероятность крупных вспышек пока мала, так как область не достигла высшего уровня BETA-GAMMA-DELTA, а кроме того, на накопление энергии для таких взрывов требуется время. Предварительно, в течение 2–3 суток в области могут начаться заметные вспышки класса M. Возможность формирования вспышек уровня X в этом месте, скорее всего, появится не раньше, чем через неделю, но к этому времени центр должен уже уйти из зоны влияния на Землю», — предупредили ученые.

Специалисты из гелиогеофизической службы Института прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ») предупредили, что 8 марта геомагнитное поле может находиться в неустойчивом состоянии.

«Вспышечная солнечная активность 7 и 8 марта возможно умеренная, вспышки класса Х маловероятны. Геомагнитное поле, возможно, неустойчивое. Радиационная обстановка невозмущенная. Ожидается ухудшение условий КВ-радиосвязи в отдельные часы суток», — говорится в прогнозе ФГБУ «ИПГ».

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Кто может почувствовать недомогание во время магнитной бури

Мануальный терапевт и невролог Александр Евдокимов считает, что от геомагнитных колебаний могут страдать люди пожилого возраста. По его мнению, это связано с гибкостью сосудистых стенок, которые меняются с годами в организме человека.

«Из-за изменений атмосферного давления у людей могут появляться головные боли, мигрени, ухудшение общего самочувствия, сонливость и нарушение работоспособности. Также могут обостриться хронические заболевания, особенно сердечно-сосудистые и неврологические», — пояснил собеседник NEWS.ru.

При этом магнитные бури могут чувствовать груднички и дети в возрасте от трех до семи лет.

«Они могут начать беспричинно плакать, капризничать, а также хуже спать и есть. Так как у них еще незрелые структуры головного мозга», — пояснил он.

Врач-терапевт Надежда Капнинская пояснила, что сильные геоудары могут быть опасными для гипертоников, поскольку они повышают риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.

«Наиболее опасна магнитная буря для гипертоников. Таким пациентам, помимо препаратов для нормализации давления, рекомендуется принимать мягкие успокоительные средства», — сказала врач.

В дни геомагнитных возмущений наблюдается рост числа госпитализаций с нарушениями сердечного ритма и повышением артериального давления.

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