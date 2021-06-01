Тимати умолчал главное, говоря об отношениях с победительницей «Холостяка»

https://static.news.ru/photo/0fe2fc08-c2bd-11eb-8a38-96000091f725_660.jpg Екатерина Сафарова и Тимати Фото: instagram.com/kat_safarova

Рэпер Тимати наконец прокомментировал финал проекта «Холостяк». Однако своим длинным рассказом об отношениях с победительницей Екатериной Сафаровой хип-хоп-исполнитель лишь разочаровал фанатов. Ответа на самый главный вопрос — вместе ли рэпер и 22-летняя модель — в его посте в Instagram нет.

Тимати заявил, что для него «всё было понятно, кристально прозрачно». Зная «правила игры», по его словам, ему приходилось держать всех в интриге, ведь это шоу на ТВ. Далее он написал несколько предложений о том, какая «Катя настоящая на все сто и один процент»:

Говорит ровно то, что думает, делает так, как чувствует и живёт сегодня, здесь и сейчас. Ни разу не позволила себе негативных высказываний в чей-то адрес, ни в ходе проекта, ни за его пределами. И если и была чем-то расстроена (например, моим поведением), то говорила это сразу в лоб и по лбу, — рассказал музыкант, умолчав о главной интриге проекта.

Заключил рэпер словами: «Мне очень с тобой повезло». Фанаты предположили, что отсутствие главных слов говорит о том, что пара всё-таки не вместе.

«Ничего не понятно, вы вместе?», «Когда мы говорили „пост про Катю“, мы имели в виду не такой», «Так. Самого главного не сказал. Вы вместе?», «Звучит так, как будто не вместе», «По-моему, он про кольцо говорил более эмоционально, чем о Кате в этом посте», «Ждём совместное фото», пишут подписчики Тимати в комментариях под постом.

Ранее сообщалось, что Сафарова рассказала об их отношениях и жизни после проекта. Девушка призналась, что переехала в Москву и носит то самое заветное кольцо.