Театр ответил на скандал с актрисой-трансгендером в «Вишнёвом саде»

Московский Театр на Малой Бронной ответил на скандал, разгоревшийся после информации об участии трансгендерной актрисы Натальи Максимовой в спектакле «Вишнёвый сад» по одноимённой пьесе Антона Чехова. Директор учреждения Елена Мироненко заявила на своей странице в соцсети Facebook, что конфликт «раздули из ничего».

Мироненко отметила , что роль Фаины Раневской в проекте предложили актрисе Марине Орёл, а молодой режиссёр Микита Ильинчик, ставящий спектакль, заявил о желании попробовать в этом амплуа Максимову, так как с ней «дружит и видит в её эмоциональной и нервной природе возможность воплотить героиню пьесы».

Наташа — непрофессиональная актриса, но одарённый режиссёр хочет попробовать. Так как Микита руководствуется в этом замысле именно своим ощущением способностей Натальи, почему бы не дать ему это право попробовать? — добавила Мироненко.

Директор театра не исключила, что Максимову возьмут на роль Раневской во втором актёрском составе постановки. Но всё зависит от мастерства Ильинчика, от убедительности актрисы и от решения худрука — Константина Богомолова. Мироненко подчеркнула, что «Вишнёвый сад» поставят не за государственный счёт, а за деньги одного из фондов.

О планах пригласить в «Вишнёвый сад» трансгендера Богомолов рассказал на пресс-конференции, посвящённой итогам театрального сезона. Эту новость сразу же сравнили с недавним приглашением во МХАТ им. Горького Ольги Бузовой в спектакль о молодом Сталине. Появление экс-ведущей «Дома-2» на театральной сцене многие восприняли в штыки. В частности, «дебют» певицы осудил режиссёр Никита Михалков.

Ранее сообщалось, что телеведущий Дмитрий Киселёв заявил, что писатель Антон Чехов «перевернётся в гробу» из-за приглашения Константином Богомоловым трансгендера на роль Раневской в спектакль по пьесе классика «Вишнёвый сад». Своё мнение о предстоящей премьере в Театре на Малой Бронной телеведущий озвучил в программе «Вести недели».