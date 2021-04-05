Татьяна Устинова подарила Марии Захаровой кафе

https://static.news.ru/photo/4f240aa4-9664-11eb-a055-96000091f725_660.jpg Мария Захарова и Татьяна Устинова Фото: Кадр из передачи "Мой герой"

Писательница Татьяна Устинова сделала необычный подарок гостье своей передачи Марии Захаровой. Автор программы «Мой герой» на телеканале ТВЦ вручила официальному представителю МИД кафе.

Кафе предназначалось в качестве «пристройки» к кукольному домику, который собирает Мария Захарова. Зная о столь светлом и романтичном увлечении дипломата, писательница не удержалась, чтобы не внести свою лепту.

Это настоящее кафе, тут загорается подсветка, только где, я не знаю, — рассказала автор детективов, показывая гостье изящный домик с барной стойкой, столами и стульями, множеством других изящных деталей.

Мария Захарова подтвердила, что действительно имеет такое увлечение, которому посвящает всё свободное время. Она осталась довольна подарком и тут же нашла, где включается та самая подсветка. По словам дипломата, для своего домика она сама мастерит какие-то детали либо покупает недостающие.

На передаче Устиновой Мария Захарова побывала не только как дипломат, который представляет Россию на международной арене, но и как личность творческая, которая пишет стихи и песни. Захарова с удовольствием рассказала, как побывала в гостях у Михалкова, а в конце передачи сделала неожиданное признание о том, что она любит больше всего.

Я люблю любить. Люблю смеяться, когда это смешно, — рассказала Захарова.

Ранее NEWS.ru сообщал, что представитель МИД Мария Захарова поделилась подробностями личной жизни и рассказала о самом необычном подарке себе на день рождения. Это каслинское литьё — народный промысел, изделия из чугуна, которые производятся на заводе архитектурно-художественного литья в городе Касли Челябинской области, и элементы которого скоро появятся в кукольном домике дипломата.