Фантаст Сергей Лукьяненко объяснил, почему не пишет сценарии к фильмам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко

«Литературный отец» романов «Ночной дозор» и «Дневной дозор» писатель-фантаст Сергей Лукьяненко объяснил, почему он перестал работать над сценариями для кино. Встреча автора с читателями прошла в рамках ММКЯ — Московской международной книжной ярмарки. Лукьяненко признался, что был воодушевлен успехом экранизации своих книг «Ночной дозор» и «Дневной дозор», но сценаристов считает ограниченными множеством рамок и «подневольными».

Это очень привлекательно, когда к тебе подходит продюсер, покупает права на книжку, говорит: мы сейчас снимем такое кино, ух! И вспоминая успех «дозоров», ты думаешь, что будет здорово. Соглашаешься работать над сценарием. И вот тут ты в полной мере понимаешь разницу между автором и сценаристом. Потому что автор пишет то, что он хочет, сам за себя отвечает. А сценарист — это такое несчастное подневольное существо, — посетовал автор на встрече с читателями.

Лукьяненко пояснил, что продюсеры заставляют сценаристов переписывать сценарии снова и снова. В результате «ты не пойми чем занимаешься, пишешь и переписываешь, а фильм все равно не выходит». Поняв, что таким образом много времени уходит в пустоту, писатель стал отказываться от предложений по работе над сценариями.

Я стал говорить кинопродюсерам, которые предлагают мне сотрудничество: «Да, пожалуйста, берите мою книжку, экранизируйте — но сценариста ищите сами, я не буду этим заниматься». Стал успевать писать больше книг, — рассказал фантаст.

Писатель не обошел в разговоре политический вопрос. Он сказал, что против стран, которые ввели санкции против России, «ввел бы ответные санкции».

Полнометражные фильмы «Ночной дозор» и «Дневной дозор» в режиссуре Тимура Бекмамбетова вышли на экран в 2004 и 2005 годах. В картинах жанра городского фэнтези о тайной борьбе светлых и темных сил в современной Москве сыграли Константин Хабенский, Мария Порошина, Владимир Меньшов, Виктор Вержбицкий, Валерий Золотухин, Жанна Фриске и другие звездные исполнители. Сам Сергей Лукьяненко выступил соавтором сценария обеих картин.

Ранее Сергей Лукьяненко объяснил, почему он до сих пор не смог завершить финальную часть «дозоров». Хотя планировал сделать это еще весной. Фантаст предполагает действительно поставить точку в истории светлого мага Городецкого. Конфликт финальной части, по словам автора, будет строиться не в привычной парадигме добра и зла: в ней альтруизм будет противопоставлен эгоизму.