Светлана Ходченкова сыграет Анну Каренину в сериале от Netflix

https://static.news.ru/photo/ef05fdd6-bdf4-11eb-875e-96000091f725_660.jpg Светлана Ходченкова Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Российская актриса театра и кино Светлана Ходченкова сыграет Анну Каренину. Стриминг-сервис Netflix заказал свой первый оригинальный российский сериал, передаёт пресс-служба.

Сериал «Анна К» станет современной интерпретацией классического романа Льва Толстого «Анна Каренина». Имена других актёров, кроме Ходченковой, на данный момент не раскрываются. Netflix заявил на проект сразу пять режиссёров: Валерия Федоровича, Евгения Никишова, Наташу Меркулову, Алексея Чупова и Романа Кантора.

Съёмки пройдут в Москве и Санкт-Петербурге. Сериал выйдет на Netflix по всему миру. Дата премьеры будет объявлена дополнительно, добавили в пресс-службе.

Мы невероятно гордимся тем, что анонсируем наш первый российский сериал совместно с 1-2-3 Production. Команда талантливых сценаристов, режиссёров и продюсеров объединилась для работы над многообещающим оригинальным сериалом, — отметил директор оригинальных сериалов Netflix Майкл Аззолино.

Действие сериала будет происходить в современной России. Анна Каренина — светская львица, являющаяся женой будущего губернатора Санкт-Петербурга. Судьбоносный роман с наследником алюминиевой империи Вронским почти моментально выходит из-под контроля. Пресс-служба отметила , что сериал затронет темы страсти и верности, доказав, что любовь может приводить как к свободе, так и к гибели, несмотря ни на какие богатства.

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