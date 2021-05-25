Появился первый трейлер «женского» боевика «Пороховой коктейль»

«КиноПоиск» опубликовал первый трейлер стильного боевика о группе женщин-убийц «Пороховой коктейль». Фильм появится на экранах 15 июля.
Яркую, гламурную обложку и взрывной актёрский состав
Действия фильма происходят в течение одной ночи. В центре сюжета — женщины-убийцы из трёх поколений наёмниц. Девушки работают на фирму, напоминающую отель «Континенталь» из фильмов про Джона Уика. Чтобы справиться, им придётся объединиться с другими убийцами под прикрытием.
Навот Папушадо только начал свою режиссёрскую карьеру, однако уже удостоился номинации Каннского фестиваля за режиссёрский дебют и признания Квентина Тарантино. На его счету пока три фильма, один из которых и принёс ему известность — «Очень плохие парни». Четвёртым станет «Пороховой коктейль».
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