Появился первый трейлер «женского» боевика «Пороховой коктейль»

https://static.news.ru/photo/054997ba-bd5f-11eb-bce5-96000091f725_660.jpg Фото: В Рейтинге/youtube.com

«КиноПоиск» опубликовал первый трейлер стильного боевика о группе женщин-убийц «Пороховой коктейль». Фильм появится на экранах 15 июля.

Яркую, гламурную обложку и взрывной актёрский состав представил израильтянин Навот Папушадо, поставивший криминальную комедию «Очень плохие парни». Режиссёр собрал главных героинь боевиков и фантастики: Карен Гиллан («Мстители», «Стражи Галактики»), Лину Хиди («Игра престолов»), Мишель Йео («Крадущийся тигр, затаившийся дракон»), Карлу Гуджино («Город грехов», «Хранители») и Анджелу Бассетт («Чёрная Пантера»).

Действия фильма происходят в течение одной ночи. В центре сюжета — женщины-убийцы из трёх поколений наёмниц. Девушки работают на фирму, напоминающую отель «Континенталь» из фильмов про Джона Уика. Чтобы справиться, им придётся объединиться с другими убийцами под прикрытием.

Навот Папушадо только начал свою режиссёрскую карьеру, однако уже удостоился номинации Каннского фестиваля за режиссёрский дебют и признания Квентина Тарантино. На его счету пока три фильма, один из которых и принёс ему известность — «Очень плохие парни». Четвёртым станет «Пороховой коктейль».

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