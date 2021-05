Второй сезон «Любовь, смерть и роботы»: стоит ли смотреть

https://static.news.ru/photo/2cf29f86-b7bb-11eb-aeaf-96000091f725_660.jpg Фото: Скриншот видео Netflix/youtube.com

Стриминг-платформа Netflix выпустила второй сезон сериала «Любовь, смерть и роботы» (Love, Death + Robots). Это анимационная антология, собранная из научно-фантастических короткометражек разных студий и режиссёров. Первый сезон сериала, созданного Тимом Миллером и Дэвидом Финчером, два года назад встретили с восторгом. Рассказываем, не испортил ли картину второй сезон проекта.

На этот раз число серий значительно урезали — в первом сезоне было 18 короткометражек длиной 8-13 минут, а общий хронометраж 8 серий нового сезона составил около 100 минут. Создатели также отказались от контента с рейтингом R, уделяя больше внимания этическим вопросам. Истории касались природы выживания, бессмертия и цивилизации. При этом, сексуальных сцен во втором сезоне оказалось гораздо меньше, чем было в первом, хотя кровопролития по-прежнему показали изрядно.

Одним из главных хедлайнеров нового сезона стала режиссёрская работа самого создателя шоу Тима Миллера The Drowned Giant («Утонувший великан»). Это заключительная история сезона, рассказавшая «притчу» о том, как величайшие открытия науки могут потеряться за алчностью. Особый восторг вызывает образ гигантского обнажённого трупа на пляже. Разлагающийся огромный человек может стать метафорой чего удобно — затухающей жизни человека или государства.

Netflix

За эмпатию и чувственность отметить стоит работу создательницы «Кунг-фу Панды-2—3» Дженнифер Ю Нельсон Pop Squad («Звёздная команда»). Серию по праву можно назвать самой эмоциональной в антологии. Это прозрачная история из антиутопического мира — здесь и муки выбора, и любовь, и несправедливость законов. Герои были нарисованы художниками, что придаёт работе особую визуализацию. Отметим, что в большинстве выпусков персонажи сыграны оцифрованными актерами.

Скриншот видео Netflix

В 2D-анимации зрителям показали историю Ice («Лёд»), сделанную Робертом Вэлли, работавшим с Gorillaz. Стилистика очень узнаваема — серия напоминает по виду клипы британской виртуальной группы. Самой истории удалось продержать зрителей в напряжении, а стильная картинка дополнила серию соответствующей атмосферой.

Netflix

Жестокому экшену, безусловно, не могло не найтись места в «Любовь, смерть и роботы». В новом сезоне внимание ценителей привлек Snow in the Desert («Сноу в пустыне») — короткометражка от французской студии Unit Image, на чьём счету различные видеоигры и спецэффекты к боевику «Терминатор: Тёмные судьбы». Лента пропитана реализмом и задаёт высокую планку для 3D-постановщиков. Художественная составляющая серии однако многим показалась слабоватой.

Netflix

Нашлись и короткометражки для любителей хоррора. Рождественский ужастик, превращающий «Санта-Клауса» в «Нечто», получил название All Through the House («По всему дому»). Здесь можно «прочитать» также отсылку к «Чужому». Серию точно можно полюбить хотя бы за то, что она единственная сделана при помощи старой доброй ручной кукольной анимации. Отметим, что это не единственная хоррор-серия — режиссёр Симон Отто представил в этом сезоне киноленту The Tall Grass («Высокая трава»). Можно условно разделить эти две серии — ужастик для детей и ужастик для взрослых. Во второй работе картинка стилизована под стоп-моушен, а лица нарисованы так, будто вырезаны из дерева.

Кадр из серии «По всему дому» Netflix

Первой в новом сезоне стояла серия Automated Customer Service («Автоматизированное обслуживание клиентов») — сериал не смог обойтись без пародии на «Терминатора» и «ВАЛЛ·И», пошутив над тем, что робот может взбеситься и превратить жизнь людей в кошмар. Это определённо самый смешной эпизод антологии, но история показалась многим зрителям слишком очевидной.

Netflix

Наконец, Life Hutch («Спасательный бункер»). Фанаты с первых кадров узнали отсканированного Майкла. Б. Джордана, так что серия сразу стала самой звёздной. Однако драматургическая составляющая истории, по мнению зрителей, все же подкачала. Взамен можно прочитать рассказ титулованного фантаста из 1980-х Харлана Эллисона, лёгшего в основу данной истории.

Netflix

В новом сезоне собрались летающие киты, сошедшие с ума роботы, глубокие метафоры о будущем, трупы и поля, которые оказываются не тем, чем кажутся. Тем временем, сериал «Любовь, смерть и роботы» становится для Netflix таким же важным проектом, как когда-то «Чёрное зеркало», поэтому внимания зрителей он, безусловно, достоин.