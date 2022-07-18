Стало известно, почему Евтушенко не получил Нобелевку по литературе Депутат Соловьев заявил, что Евтушенко не получил Нобеля по литературе из-за политики

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Поэт Евгений Евтушенко

Выдающийся советский поэт Евгений Евтушенко не получил Нобелевскую премию по литературе из-за политики, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Сергей Соловьев. Он отметил, что творчество писателя полностью соответствовало требованиям советской эпохи, коммунистической идеологии, где во главе угла стоял «моральный кодекс строителя коммунизма — человек человеку друг, товарищ и брат».

В СССР была особая эпоха: идеология, гуманизм. Творчество Евтушенко полностью соответствовало этим критериям, связанным и с коммунистической идеологией, где во главе угла стоял моральный кодекс строителя коммунизма — человек человеку друг, товарищ и брат. Все творчество должно было подразумевать, что в мире победит именно доброта. К сожалению, от этих принципов сейчас отходят — голод, войны, страдания, возрождается фашизм, неонацизм. Поэтому такие творческие личности сейчас были бы очень востребованы, — рассказал Соловьев.

Парламентарий подчеркнул, что творчество Евтушенко в основном пронизано теми самими «критериями и требованиями». Депутат предположил, что поэт вряд ли стал бы известен при другом политическом режиме.

По-другому в то время невозможно было. Если бы вы попытались творить во времена развитого социализма на тему положительного в капитализме — вас бы не напечатали. Когда [на Западе] предъявляли требования к диссидентам по развалу СССР, то находились даже в Союзе люди, критиковавшие жизнь, быт советских людей. И им давали эти премии, — подытожил Соловьев.

18 июля Евтушенко исполнилось бы 90 лет. Он скончался 1 апреля 2017-го в американском городе Талса, штат Оклахома, на 85-м году жизни. В 1963-м и, по данным СМИ, в 2010 году его номинировали на Нобелевскую премию по литературе.

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