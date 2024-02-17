Стало известно, чем сейчас занимается народная артистка РФ Роксана Бабаян

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Роксана Бабаян

Народная артистка России Роксана Бабаян в 2022 году приняла участие в шоу «Суперстар! Возвращение». Чем еще сейчас занимается певица, почему у нее нет детей?

Чем известна Бабаян

Роксана Бабаян родилась 30 мая 1946 года в Ташкенте. Ее отец — инженер, мама — пианистка, певица, композитор.

Папа Бабаян настоял на том, чтобы она получила высшее образование, поэтому она поступила в институт на факультет промышленного и гражданского строительства. По ее словам, половина поступивших на первый курс студентов была с «музыкальным отклонением», и уже к первой сессии она пела в местном оркестре.

Однажды в Ташкент с гастролями приехал джазовый музыкант Эдди Рознер. Бабаян пошла к нему на прослушивание, и он позвал ее с собой на гастроли после того, как она защитит диплом.

В 1973 году артистка получила приглашение в ВИА «Голубые гитары» и стала его солисткой. Вместе с «Голубыми гитарами» Бабаян приняла участие в международном конкурсе «Дрезден-1976», где получила все премии конкурса. После победы артистку начали приглашать на «Песню года».

В 1977 году Бабаян исполнила композицию «И снова солнцу удивлюсь», стихи к которой написал Илья Резник, и стала одной из самых популярных певиц в СССР.

Спустя время артистка начала выступать сольно. Также она пробовала себя в роли ведущей, работая в программах «Завтрак с Роксаной», «Трудное счастье», «Роксана: мужской журнал».

Что известно о личной жизни Бабаян

Первым супругом Роксаны Бабаян был саксофонист Евгений Томах.

После развода с Томахом певица вышла замуж за артиста Михаила Державина. Пара прожила вместе с 1980 по 2018 год — вплоть до смерти Державина.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Роксана Бабаян, Михаил Державин

Общих детей у супругов нет. В программе «Секрет на миллион» Бабаян объясняла, что в тот период была очень занята.

«Вопрос очень тонкий на самом деле. Во-первых, мы были очень заняты. У нас не было помощников. Я активно работала, по четыре концерта в день, гастроли. У Михаила Михайловича съемки и тоже гастроли. Уставали в очень жестком графике жить. И мы были уже взрослые. Михаил Михайлович был взрослый. Да и я была не девушкой 18 лет. Это была история такого замкнутого пространства, в котором все было определено», — призналась она.

Чем Бабаян занимается сейчас

В 2020 году Роксана Бабаян открыла Национальный центр творческого развития, которому в данный момент уделяет свое время. Также она сейчас занимается благотворительностью.

В 2022 году певица приняла участие в шоу «Суперстар! Возвращение» на канале НТВ. В последнее время на публике она не появлялась.

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