Пугачева, смертельное ДТП, внук в США: где сейчас певица Елена Преснякова

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Елена Преснякова

Заслуженная артистка России Елена Преснякова продолжает выступать и появляться на мероприятиях. Что известно про ее личную жизнь, как она стала популярной?

Чем известна Преснякова

Елена Преснякова (девичья фамилия — Кобзева) родилась 19 ноября 1946 года в Екатеринбурге. В детстве занималась пением и спортом.

После окончания школы ее пригласил в качестве вокалистки руководитель местного эстрадного ансамбля Владимир Пресняков. С конца 60-х артистка начала работать в Свердловской филармонии, затем вместе с Пресняковым сотрудничала с грузинской певицей Гюлли Чохили.

Также вместе с Пресняковым она пела в составе молдавской группы «Норок». В 1970 году ансамбль был расформирован по приказу министра культуры Советского Союза.

После этого у Пресняковых была группа «О чем поют гитары». В 1975 году певица стала солисткой вокально-инструментального ансамбля «Самоцветы» по приглашению создателя ВИА Юрия Маликова. В составе ВИА она проработала до 1992 года.

Что известно о личной жизни Пресняковой

Елена Преснякова начала встречаться с Владимиром Пресняковым вскоре после знакомства. В 1967 году они поженились, в 1968 году у пары родился сын Владимир, который стал впоследствии певцом и композитором.

Первой невесткой Пресняковой стала дочь народной артистки СССР Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте. Их сын Никита — тоже музыкант, а также клипмейкер. Он уехал в США вместе с женой в 2022 году.

«У нас с Никитой теплые отношения. У него все хорошо: мы перезваниваемся часто. Внук рассказывает о своей работе. Ему в США очень интересно», — признавалась исполнительница.

Также у Пресняковой есть внуки Артемий и Иван от брака сына с певицей Натальей Подольской.

Что известно о ДТП с участием Пресняковой

В 2016 году Елена Преснякова стала участницей ДТП, закончившегося смертельным исходом.

Ночью 28 августа 2016 года автомобиль, за рулем которого был ее личный водитель, сбил человека, переходившего дорогу в неположенном месте. Пешеход был в состоянии алкогольного опьянения.

«Я в шоковом состоянии. Водитель поехал в полицию, разбирается. Человек был явно пьяный. Выскочил, прямо кинулся под машину. Я сама не пострадала, ехали на небольшой скорости. Я в таком состоянии, что сегодня очень рассеянная. Мне очень жаль погибшего мужчину и моего водителя, который оказался в такой ситуации», — рассказывала тогда певица StarHit.

Чем сейчас занимается Преснякова

В ноябре прошлого года Елена Преснякова отметила 77-летие.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Елена Преснякова

«День рождения я отметила на работе, было выступление. Среди подарков, которые я получила в этот день, было много колготок — это всегда нужная вещь, потому что „летят“ за один концерт. Еще мне подарили чемодан», — делилась артистка.

Месяц назад невестка певицы Наталья Подольская опубликовала на своем YouTube-канале выпуск «Ваша Наташа», в котором Преснякова тоже приняла участие. Программа была посвящена их семье.

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