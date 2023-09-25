Внук Пугачевой хочет вернуться: как живет уехавший в США Никита Пресняков

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Никита Пресняков

Музыкант Никита Пресняков до начала спецоперации активно принимал участие в российских телепроектах и развивал деятельность своей группы MULTIVERSE. После объявления СВО артист перестал появляться на публичных мероприятиях, затем стало известно о его отъезде в США. Как артист живет за границей и чем он занимается?

Чем известен Никита Пресняков

Никита Пресняков — сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова, внук Аллы Пугачевой. Воспитываясь в музыкальной семье, он тоже захотел стать артистом. В России Пресняков-младший развивал деятельность группы MULTIVERSE.

Кроме того, он принимал участие в телепроектах «Ледниковый период» и «Маска». Музыкант в интервью жаловался, что его часто сравнивают со знаменитыми родственниками.

«У меня в голове столько давления, я всю жизнь его стараюсь держать, контролировать, я уже научился, но это очень большой, сложный путь, потому что с детства, что бы ты ни делал, даже если я не занимался медийными делами, то все равно большая аудитория меня знала и что-то обо мне бы говорила, что-то обо мне бы писали. Я начал понимать: раз я попал в такую ситуацию, нужно что-то такое делать, чтобы узнали, какой ты настоящий. Мне приятно, когда натыкаюсь на людей, который поменяли стереотипное мышление», — рассказывал Пресняков.

Когда Никита Пресняков уехал из России

Никита Пресняков уехал из России осенью 2022 года после объявления частичной мобилизации. Вместе с женой моделью Аленой Красновой музыкант сейчас живет в США.

Судя по сообщениям в соцсетях Красновой, в Америке она ведет активную светскую жизнь: посещает клубы, бутики и занимается спортом. Пресняков под псевдонимом Nick Pres работает клипмейкером — создает видео для местных знаменитостей.

По информации LIFE.ru, Пресняков и Краснова прописаны в фешенебельных апартаментах небоскреба под названием Twenty Five Murray Street на нью-йоркском острове Манхэттен. Площадь их квартиры — свыше 170 квадратных метров, стоимость — около $2,5 млн. Месяц аренды обходится примерно в $15 тысяч.

Что за жалоба на Преснякова поступила в СК

В апреле 2023 года общественники обратились в Следственный комитет РФ с просьбой проверить Кристину Орбакайте и ее старшего сына Никиту Преснякова на предмет финансирования ВСУ. Авторами обращения были представители Ассоциации патриотических сил юга России.

Общественники высказали мнение, что во время частичной мобилизации артистка помогла сыну уехать из страны на постоянное место жительства в США. Авторы жалобы попросили СК проверить, не переводили ли Орбакайте и Пресняков деньги украинской армии.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какое имущество осталось у Преснякова в РФ

Как сообщали СМИ, Никита Пресняков жил в Москве в апартаментах площадью 249 квадратных метров в элитном доходном доме, построенном по заказу князя Оболенского-Нелединского. Это историческое здание находится в Варсонофьевском переулке. Жилплощадь здесь изначально приобретал юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), потом он переоформил право владения на Аллу Пугачеву, а она отдала имущество внуку, сообщали СМИ. Цена на такую недвижимость превышает 100 млн рублей.

У Преснякова-младшего с женой и тещей также есть общий бизнес — зарегистрированная в московском поселке Коммунарка компания «Нико Спорт», занимающаяся продажей спортивных тренажеров. Оборот бизнеса, согласно базе СПАРК, — до 18 млн рублей в год.

Собирается ли Пресняков вернуться в РФ

В апреле Никита Пресняков опроверг появившуюся в Сети информацию о том, что он получил гражданство США. Музыкант не отрицает, что он может вернуться на родину.

«Это неправда, что я получил гражданство Америки. Есть мысли вернуться обратно в Россию», — заявил певец.

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