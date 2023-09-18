Спасение тяжелобольного мужа: как живет покинувшая РФ актриса Елена Соловей

Фото: Завьялов Владимир/ТАСС

Елена Соловей

Народная артистка РСФСР Елена Соловей эмигрировала в США вместе с семьей в 1991 году. Она была музой режиссера Никиты Михалкова, но пожертвовала карьерой ради спасения тяжелобольного мужа, художника Юрия Пугача. Как сложилась жизнь актрисы за границей?

Чем известна Елена Соловей

Елена Соловей родилась в 1947 году в Германии, в городе Нойштрелиц, но в паспорте местом рождения значится Москва. Артистка отмечала, что ее семья — пример того, как люди обретали любовь после войны. Родители Соловей познакомились в Берлине: мама помогала раненым в качестве медсестры, а папа был артиллеристом на фронте.

Когда будущей актрисе было три года, семье пришлось на десять лет уехать в Красноярск, где родился ее младший брат Владимир. После Красноярска родственников ждала Москва, и все это время девочка мечтала о карьере актрисы.

Соловей с детства была творческой. Она посещала различные школьные кружки, где развивала артистический талант, а также училась в музыкальной школе.

«Однажды прочла в журнале „Советский экран“, что актер, сыгравший главную роль в фильме „Друг мой Колька“, учится в детской театральной студии имени Станиславского. „Ой, хочу туда поступить!“ — подумала я и помчалась на прослушивание. Даже не задумывалась о том, кому я там такая нужна, смешная девочка с косичками. Никаких комплексов не было!» — рассказывала Соловей в интервью.

Она хотела учиться в Школе-студии МХАТ, но не прошла конкурс. Спустя год Соловей поступила во ВГИК. С первого курса артистку приглашали на съемки, а после окончания института предложили служить в Малом театре.

В то же время, на съемках «Драмы из старинной жизни», Соловей встретила будущего мужа — декоратора Юрия Пугача. В 1971 году пара поженилась, и вслед за избранником артистка уехала в Ленинград. Вскоре у пары родилась дочка Ирина, а спустя время — сын Павел.

К тому моменту Соловей уже прославилась благодаря ролям в фильмах «Раба любви» и «Неоконченная пьеса для механического пианино». Кроме того, ее называли музой режиссера Никиты Михалкова.

«Лена — удивительное явление. Странная смесь, с одной стороны, профессионала, с другой — человека, который мог променять абсолютно любую роль на семью», — говорил Михалков в программе «Тайны нашего времени».

Также Соловей сыграла в картинах «Враги», «Вам и не снилось...», «Ищите женщину», «Не было печали», «Обрыв», «Блондинка за углом» и других.

Почему Елена Соловей уехала из России

По одной версии, когда наступили 90-е годы, в семье Елены Соловей заговорили о переезде ради благополучия наследников. В США уже жила сестра Юрия. Сама актриса говорила, что думала не о перспективах детей, а о здоровье мужа: тогда Пугач заболел, и Соловей верила, что в США найдутся врачи, способные спасти ему жизнь.

«Я понимала: счастливый этап моей жизни как актрисы, где были успех, аплодисменты, признание поклонников, закончился. С профессией, скорее всего, придется распрощаться. Но горевала не об этом», — признавалась она.

Как сложилась жизнь Елены Соловей в США

Елены Соловей рассказывала, что жизнь в Америке оказалась сложной — поначалу фонд помощи вновь прибывшим выделил семье небольшую сумму денег, которой хватило на аренду маленького дома в предместье Нью-Йорка. Муж артистки нашел работу дизайнера в ювелирной компании. Она на время стала домохозяйкой, а потом стала преподавать и выступать на радио для эмигрантов.

Старшая дочь Ирина хотела стать моделью, но на это требовались деньги, которых не было. Выбор был сделан в пользу высшего образования. И именно на биологическом факультете она познакомилась с молодым человеком из Санкт-Петербурга, который вскоре стал зятем Соловей. Пара живет в Германии.

Сын Соловей окончил в Америке школу и университет, защитил диссертацию и женился на однокласснице-эмигрантке, с которой переехал в Канаду.

В программе «Пусть говорят» Соловей признавалась, что семья живет в США скромно.

«Живем мы скромно. Небольшая спальня, и здесь же расположен рабочий стол мужа, уютная кухня, большая библиотека. Мне нравится местный ритм жизни, что я могу никуда не спешить, спокойно гулять. Представляете, меня до сих пор узнают на улице некоторые русские туристы», — делилась она.

Когда у Соловей появилась возможность играть в русскоязычном театре, то она согласилась. Кроме того, актрису стали звать на маленькие роли в кино и сериалах, в том числе — в «Клан Сопрано» и «Затерянный город Z».

Летом 2019 года муж Соловей Пугач умер. Пара прожила вместе почти полвека.

«Юра был не очень здоров. Почку ему пересадили. Все было хорошо, и вдруг 8 июня в час дня он умер», — сообщил друг Пугача в программе «Привет, Андрей!».

Соловей периодически приезжает в Россию и участвует в телешоу, но возвращаться на родину она не планирует.

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