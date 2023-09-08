Отказ от съемок, молчание об СВО: как живет уехавший из РФ Валерий Леонтьев

Фото: Екатерина Лызлова/РИА Новости

Певец Валерий Леонтьев

Певец Валерий Леонтьев не появлялся на сцене и светских мероприятиях после начала спецоперации на Украине. Исполнитель обосновался в США. Что говорят о заграничной жизни артиста коллеги и зачем он полгода назад приезжал в Москву?

Где сейчас живет Валерий Леонтьев

Артист улетел из России после начала спецоперации на Украине и впервые пропустил съемки музыкального фестиваля «Песня года», на сцене которого ежегодно выступал с 1981 года. Исполнитель с 20 февраля 2022 года не обновлял свои социальные сети. В марте он завел Telegram-канал, но до сих пор не опубликовал там ни одного поста.

Валерий Леонтьев не дает интервью, однако о его местоположении сообщают коллеги. Музыкант Юрий Лоза рассказал Teleprogramma.pro, что певец обосновался в США, где уже более 20 лет живет его супруга Людмила Исакович.

«Вот Леонтьев давно обосновался в Майами, там у него дом. А сюда он приезжает на работу. И что, Леонтьев сильно наш? За рубеж уезжают те, кто имеет недвижимость в этих странах. Люди иногда просто уезжают переждать все происходящее. Они же не отказываются от гражданства», — заявил он.

Что известно о гражданской позиции Леонтьева

Журналистка Ксения Собчак во время интервью с латвийской певицей Лаймой Вайкуле обсудила позицию Валерия Леонтьева, обратив внимание, что артист не давал комментариев на тему политики после начала СВО.

«И в этом смысле история с Валерием Леонтьевым показательная, он до не давал никаких интервью, после не давал, и, кажется, это оказалась самая мудрая позиция, которая может быть в нашем с вами современном мире хаоса», — отметила Собчак.

Лайма Вайкуле в ответ заявила, что Леонтьев предпочитает спокойную жизнь в Штатах без скандалов и домыслов.

«Валера в Америке, занят собой. Он не дает никому интервью. Никогда в своей жизни. У него ничего не изменилось, он не предал себя. Он также продолжает ничего не говорить ни про себя, ни про кого-то», — сказала Вайкуле.

Когда и зачем Леонтьев тайно прилетал в Москву

На официальном сайте Валерия Леонтьева отсутствует информация о гастролях и мероприятиях в России и за границей. По данным KP.RU, артист зарабатывает на частных выступлениях, в том числе в апреле 2023 года приезжал в Москву на корпоратив, где выступил за 3,5 млн рублей.

«От телевизионных съемок Валера тоже отказывается, говорит, здоровье не позволяет участвовать в телепроектах. Но на прошлой неделе он инкогнито приезжал в Москву, выступал на корпоративе», — сообщили друзья певца.

Каким имуществом владеет Леонтьев в США и России

В Майами Леонтьев живет на двухэтажной вилле площадью 386 квадратных метров с тремя спальнями, сообщает KP.RU. Дом находится на закрытой охраняемой территории в элитном районе «Корал гейбл».

По данным издания, жена Леонтьева открыла в Майами свой бизнес. Она стала владелицей гостиницы и парикмахерской для собак и работает с питомцами премиальных клиентов.

Леонтьев 14 лет назад купил виллу в Испании, неподалеку от города Аликанте. Апартаменты обошлись артисту в €4 млн. Сейчас этот дом сдается в аренду. Вся заграничная недвижимость артиста записана на него и на его супругу Людмилу Исакович.

В России у исполнителя есть трехуровневая квартира, расположенная в столичном доме 1917 года в Колокольниковом переулке. По слухам, в одном из российских банков у Леонтьева на счету более 160 млн рублей.

Читайте также:

Инна Чурикова: прима «Ленкома», муза Панфилова и любимица зрителей

Сколько денег зарабатывали в России уехавшие артисты

Составлен список российских артистов, которые оказались не нужны на Западе