Сколько денег зарабатывали в России уехавшие артисты Стало известно, сколько зарабатывали покинувшие Россию знаменитости

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Дмитрий Назаров

Актер Дмитрий Назаров до отъезда за границу получал в России не только заработную плату и пенсию с надбавками, но и гонорар размере 150 тысяч рублей за каждый выход на сцену, сообщили в эфире программы «ЧП. Расследование». Сколько денег зарабатывали на родине уехавшие звезды?

Сколько уехавшие артисты зарабатывали в России

После отъезда во Францию у Дмитрия Назарова сохранилась российская пенсия. По данным НТВ, с московской надбавкой за звание народного артиста он ежемесячно получает выплаты по старости в размере 60 тысяч рублей.

«Долгие годы народный артист Дмитрий Назаров зарабатывал в России огромные деньги. По некоторым данным, он получал не только зарплату в театре, но и еще по 150 тысяч рублей за выход. За антрепризные постановки и концерты гонорар доходил до 200 тысяч за мероприятие. Столько же примерно стоил съемочный день артиста. А теперь, несмотря на бегство из страны, Назаров продолжает получать пенсию: почти 60 тысяч рублей ежемесячно», — заявили в программе.

Актриса Чулпан Хаматова до эмиграции в Латвию немало зарабатывала в России. Один ее выход на сцену Театра Наций стоил 172 тысячи рублей, а за прочтение стихотворения на Международном фестивале имени Александра Скрябина ей заплатили 360 тысяч рублей, рассказал журналист Евгений Додолев в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

По его информации, актриса Рената Литвинова до отъезда во Францию имела государственный контракт с МХТ имени Чехова на сумму 5,8 млн рублей. За работу над спектаклем «Звезда нашего периода» она получила один миллион рублей, еще полтора — за постановку этой же пьесы. Вдобавок артистка привлекла к работе над спектаклем певицу Земфиру (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). Исполнительница получила из бюджета 1 млн 150 тысяч рублей по двум контрактам, сочинив музыку к постановкам Литвиновой.

По данным KP.RU, шоумен Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) за каждый корпоратив в России зарабатывал порядка 7,2 млн рублей. В Москве он также получал деньги от рекламных контрактов. По информации издания, улетевшая в США группа Little Big зарабатывала на корпоративах по €60 тысяч, а коллектив «Аквариум» и музыкант Борис Гребенщиков (внесен Минюстом РФ в список иноагнетов) — по €35 тысяч за мероприятие.

Кто из артистов признался в падении доходов за границей

Эмигрировавший в Израиль актер Анатолий Белый признался, что потерял внушительную часть дохода после переезда из России. В интервью Ирине Шихман (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) он рассказал, что в Москве «заработал небольшую подушку безопасности честным трудом».

«По деньгам это шаг назад, но это не главное. Неправильная формулировка. Доходы стали на порядок меньше», — сказал Белый.

Актриса Чулпан Хаматова жаловалась, что в Латвии уровень ее жизни сильно изменился. После откровений артистки о финансовых трудностях ей предлагал помощь бизнесмен Олег Тиньков, но она отказалась от поддержки.

«Конечно, это не то, к чему я привыкла, будучи известной актрисой в России, одной из самых высокооплачиваемых. Но ничего страшного! Начинается какой-то новый этап в жизни, это здорово», — говорила Хаматова.

Фронтмен российской музыкальной группы Little Big Илья Прусикин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) пожаловался на снижение доходов после того, как покинул Россию. Музыкант во время гастролей в Кельне рассказал, что больше не может помогать родным в финансовом плане, потому что у «самого сейчас нет денег». В РФ у артиста остались жить бывшая супруга и сын.

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