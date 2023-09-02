Составлен список российских артистов, которые оказались не нужны на Западе

Фото: Igor Gnevashev/Global Look Press

Савелий Крамаров

Один из популярных актеров СССР Савелий Крамаров, который уехал жить на Запад, признавался, что в Америке не смог обрести той популярности, которая была у него на родине, рассказали в программе «Место встречи» на НТВ. Кто еще из отечественных артистов пожалел о переезде в другую страну?

Какие советские актеры уехали жить в США

Савелий Крамаров стал известен благодаря ролям в советских фильмах «Джентльмены удачи», «Иван Васильевич меняет профессию» и «12 стульев». Актер принял решение уехать за границу, когда его дядя эмигрировал в Израиль, а он перестал получать роли в кино. В 1981 году артист написал письмо президенту Соединенных Штатов Рональду Рейгану.

«Уважаемый господин президент! Я не умираю с голоду, но не одним хлебом жив человек. Помогите мне обрести в вашей великой стране возможность работать по специальности. Моя нынешняя великая страна, видимо, помочь мне в этом вопросе не может», — говорилось в открытом письме актера.

После этого он переехал в Лос-Анджелес, где снялся в девяти фильмах и четырех сериалах. В программе «Антология юмора» в 1994 году он признался, что не смог обрести той популярности, которая у него была в Советском Союзе.

«Вы знаете, я не такой популярный, как здесь (в СССР. — NEWS.), там я снялся в достаточном количестве картин. Есть люди, которые меня узнают, подходят и говорят очень приятные слова, просят автограф. Часть публики [американской] не узнает», — рассказывал Крамаров.

Актер Борис Сичкин, который запомнился зрителям благодаря Бубе Касторскому из фильма «Неуловимые мстители», в 1979 году вместе с семьей уехал в США. Там он с родными жил на пособия и ролей в кино не получал. Иногда зарабатывал небольшие деньги, давая концерты русским эмигрантам. В 1994 году артист впервые после отъезда смог вернуться на родину.

Актриса Елена Соловей, которая имела за плечами более 50 киноролей, звание народной артистки и приз Каннского кинофестиваля, уехала из СССР в Соединенные Штаты Америки на пике популярности. Она объясняла свое решение тем, что боялась перемен в стране и хотела дать хорошее образование детям. После эмиграции ролей в кино она не получала.

Режиссер Никита Михалков отмечал, что не понимал, зачем актриса 30 лет назад решила переехать в США.

«Я думаю, что она не вписалась бы в кинематограф того времени, который был востребован. В моих картинах ей всегда было бы место. Конечно, я бы попытался ее снимать и искал возможность для этого, — рассказал он в эфире программы «Судьба человека».

Кто из артистов пожалел об эмиграции после начала СВО

Блогер и певец Даня Милохин на YouTube-шоу «Подкаст Джарахова № 1» рассказал, что уже пожалел о потере связи с Россией. Он покинул родину осенью 2022 года, отказавшись от участия в шоу «Ледниковый период». Отношение к спецоперации исполнитель не высказывал, но спел гимн Украины на стриме со своим знакомым Артуром Бабичем.

«Я зря потерял коннект с Россией. Мне говорил Ярик (Ярослав Андреев — продюсер Милохина. — NEWS.ru): „Ни в коем случае не теряй коннект с Россией, потому что здесь все. Ты начал с России“. Я забил. Не стал его слушать. Я бросил Первый канал, записал на него дис, пел песни всякие. Люди боятся дальше работать со мной, поэтому я теперь без денег», — пояснил Милохин.

Рэпер Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) спустя некоторое время после переезда за границу заявил, что в США ему не понравилось и он не стал бы там никогда жить. Исполнитель обратил внимание, что не смог завоевать западную публику и надеется, что окончательно не потерял связь с Россией.

Группа Little Big покинула Россию летом 2022 года. Музыканты осудили проведение спецоперации и уехали в США, где сейчас живут и работают. Солистка коллектива Софья Таюрская, которая эмигрировала вместе со своим возлюбленным и участником коллектива Ильей Прускиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), жаловалась, что им приходится экономить на всем из-за отсутствия источников доходов.

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