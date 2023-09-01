Британия и фигурное катание: куда пропала Пуговка из «Папиных дочек»

Фото: Фадеичев Сергей/ТАСС

Екатерина Старшова

Екатерина Старшова известна как исполнительница роли Пуговки в сериале «Папины дочки». После окончания проекта она не стала продолжать актерскую карьеру. Чем сейчас занимается звезда ситкома и почему не захотела быть артисткой?

Чем сейчас занимается Екатерина Старшова

Екатерина Старшова стала популярной благодаря сериалу «Папины дочки». В проекте она сыграла младшую дочь Полину Васнецову (Пуговку). Тогда Старшовой было пять лет.

«Я тогда еще не умела читать. Сценарий мне помогали учить мама и бабушка. Они придумали целую методику», — рассказывала артистка в YouTube-шоу «Нежный редактор».

После окончания ситкома Старшова снялась в двух фильмах — «Черная молния» и «Русалка». Там она исполнила эпизодические роли. Звезда «Папиных дочек» признавалась, что не хочет связывать свою жизнь со съемками. В 2019 году она поступила в МГУ на факультет фундаментальной медицины. Параллельно с учебой Старшова преподавала растяжку детям, так как сама с 14 лет занимается фигурным катанием. В недавнем интервью артистка призналась, что решила сменить специальность и посвятить себя спорту.

«Пока позволяют возраст и здоровье, я хочу еще покататься на коньках. Для меня это огромный выплеск эмоций, намного больше, чем в актерстве. Насчет учебы: я приняла решение, что не буду продолжать обучение на факультете, на котором сейчас учусь в МГУ. То есть фармацевт — это не мое. При этом хочу подчеркнуть, что высшее образование важно, и я получу его», — говорила Старшова в YouTube-шоу «ПРОГОВОРИ».

В соцсетях актриса рассказывает о своем возлюбленном Василии, который тоже занимается фигурным катанием. Они катались в паре более четырех лет и были друзьями, но спустя время поняли, что хотят встречаться. В прошлом году Старшова уехала в Великобританию, где хочет остаться на ПМЖ.

Фото: Социальные сети Екатерина Старшова с Василием

Почему Старшова согласилась сыграть в продолжении «Папиных дочек»

Екатерина Старшова признавалась, что из-за плотного съемочного графика в детстве ей не хватало времени на прогулки и общение с друзьями.

«Не могу сказать, что родители заставляли меня сниматься. Скорее, это я им не говорила, что сильно устаю, что мне это было немного в тягость. Не хватало детства, свободного времени. Это был тяжелейший труд», — рассказывала она.

Также Старшова говорила, что устала от образа Пуговки. По словам актрисы, ее до сих пор ассоциируют с героиней «Папиных дочек», хотя сейчас их уже почти ничего не связывает.

«Куда бы я ни пришла, меня называют Пуговкой. Это меня расстраивает. Сейчас меня с ней мало что связывает. Мне не нравится, что первая ассоциация со мной связана с тем, что меня уже не касается», — жаловалась Старшова в интервью.

Однако, несмотря на усталость от своего экранного образа, артистка согласилась принять участие в продолжении «Папиных дочек». Ради этого Старшова приехала в Россию из Великобритании.

«До последнего не была уверена, что смогу принять участие, потому что живу не в России и часто на гастролях с ледовым шоу. Но в итоге все получилось. Решила, что для меня это полезный опыт, интересный эксперимент и возможность вспомнить детство», — заявляла актриса.

По ее словам, в новом сезоне ситкома она задействована как эпизодический персонаж, однако зрителям будет интересно наблюдать за другими дочками. Проект должен выйти 18 сентября.

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