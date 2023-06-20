Звезда «Папиных дочек» рассказал о съемках продолжения сериала Актер Филипп Бледный признался, что возвращение «Папиных дочек» стало для него неожиданностью

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Филипп Бледный

Российский актер Филипп Бледный, снимавшийся в 2007-2013 годах в одной из главных ролей комедийного сериала «Папины дочки», признался, что первоначально не воспринял всерьез предложение поучаствовать в продолжении ситкома о семье Васнецовых. Как рассказал артист в беседе с «Газетой.Ru», сначала он просто не понял, про что будет новый сериал.

Но когда я прочитал первую серию, всех вопросов лишился. Оказалось, что это вытекающая из «Папиных дочек» история, она про новую семью, в которой четверо новых детей. И у них прекрасные тети из прошлого сериала и дедушка, но это уже другая семья, в которой произошла похожая на родительскую ситуация. Мне это очень импонирует. И лично для меня играть многодетного отца — волшебно, мне очень нравится, — подчеркнул Филипп.

Он также поведал, что его персонаж Веник за прошедшие по сюжету 15 лет сильно изменился и повзрослел, но при этом с ним остались его обаяние и юмор. Отдельно Бледный остановился на впечатлениях от работы на съемочной площадке с молодым поколением.

Я их очень полюбил, правда. Восхищаюсь их талантом, каждая из них потрясающе красива, умна и талантлива, а работать с ними — одно удовольствие, — сказал актер.

Ранее директор Первого канала Константин Эрнст сообщил на Петербургском экономическом форуме, что вскоре на экраны вернется шоу «Давай поженимся», переставшее выходить в эфир в феврале 2022 года. По словам Эрнста, съемки новых эпизодов начнутся в ближайшие дни, а новые выпуски выйдут в эфир уже в конце июня.