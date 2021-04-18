Звезда «Папиных дочек» устроилась на работу в фитнес-клуб

https://static.news.ru/photo/4555ef10-a0d2-11eb-83eb-96000091f725_660.jpg Фото: toosad_katerinas / Instagram

Самая юная участница сериала «Папины дочки» Екатерина Старшова, которая играла Пуговку, во взрослой жизни отказалась от актёрской карьеры и пошла учиться в МГУ на факультет фундаментальной медицины.

Сейчас девушка работает в фитнес-клубе преподавателем растяжки, сообщил StarHit, а потом хочет устроиться в аптеку. 19-летняя девушка хочет быть финансово независимой от родителей.

Я могла бы пойти на режиссуру или актёрское мастерство, но в итоге решила, что всё это не моё. Играть в кино можно и без актёрского образования, — объяснила она.

Звезда сериала уже давно нигде не снимается и отказывается от приглашений на светские мероприятия, посвящая свободное время учёбе и молодому человеку Василию. Они познакомились в одном кружке по фигурному катанию.

В какой-то момент молодые люди поняли, что им интересно вместе проводить время. Стали чаще видеться вне занятий, и в итоге их дружба переросла в нечто большее, поделилась девушка.

Как ранее писал NEWS.ru, после 20 сезонов популярный российский сериал «Папины дочки», который сделал звёздами всех главных героинь, неожиданно закрыли. Актриса Елизавета Арзамасова основной причиной считает нехватку бюджета, а Дарья Мельникова думает, что эти сюжетные линии уже исчерпали себя.