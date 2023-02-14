Пуговка вернется к съемкам «Папиных дочек» Актриса Старшова подтвердила, что вернется к съемкам «Папиных дочек» в роли Пуговки

Фото: Соцсети

Екатерина Старшова

Актриса театра и кино Екатерина Старшова, сыгравшая роль Пуговки в «Папиных дочках», сообщила фанатам о том, что вернется к съемкам продолжения сериала, передает MK.RU. Она рассказала, что сейчас живет в Великобритании и постоянно гастролирует с ледовым шоу, однако график удалось согласовать.

До последнего не была уверена, что смогу принять участие, потому что живу не в России и часто на гастролях с ледовым шоу. Но в итоге все получилось. Решила, что для меня это полезный опыт, интересный эксперимент и возможность вспомнить детство, — поделилась Старшова.

По ее словам, в новом сезоне «Папиных дочек» она задействована как эпизодический персонаж, однако зрителям будет интересно наблюдать за другими дочками.

Помимо Старшовой, в съемках нового сезона сериала примут участие Андрей Леонов (Сергей Васнецов), Анастасия Сиваева (Даша), Филипп Бледный (Веник), Мирослава Карпович (Маша), Елизавета Арзамасова (Галина Сергеевна), Александр Олешко (Аллигатор) и Татьяна Орлова (Тамара). Основные роли в сериале исполнят четыре «новые дочки» сбежавшей от Веника Даши.

В разговоре с NEWS.ru режиссер, теле- и радиоведущий, кинокритик Давид Шнейдеров сказал, что продолжение сериала «Папины дочки» будет успешным только в случае, если сценаристы сделают историю про детей уже повзрослевших «папиных дочек». По его мнению, история об уже взрослых девушках и их проблемах будет не так интересна, так как это «не боевик и не эротика».